Kara kedi Cansu mu?

İdil Fırat ile Engin Öztürk aşkı, resmen bitti! Yakışıklı oyuncuyu sosyal medyadan dahi silen sosyetik güzelin, öfkesinin nedeni ihanet çıktı. Dedikoduya göre Fırat, Öztürk ile Cansu Dere’nin samimi mesajlarını yakaladı
Yaklaşık 1 buçuk yıllık ilişkilerine 1 ay önceson noktayı koyan sosyetik güzel İdil Fırat'layakışıklı oyuncu Engin Öztürk'ün ayrılığıhakkında şok iddia! Aşklarına yaz aylarında kısa bir araveren ünlü çift, ayrılığa daha fazla dayanamayınca yenidenbir araya gelmişti. Ayrılık boyunca sosyal medyadanbirbirlerini takibe devam eden ikili, dost kalmayı başarsada bu kez aynı şey olmadı. Yeni yıla ayrı ayrı giren Fırat'laÖztürk, "Bu defa son" diyerek tüm köprüleri yaktı.Yakışıklı oyuncuyu sosyal medyada takipten çıkaransosyetik güzelin bu denli öfkeli olmasının sebebinin iseCansu Dere olduğu öne sürüldü.
DAHA ÖNCE DE TATİL YAPMIŞLARDI
Dere'yle 2015'te Amsterdam'a giden ve güzeloyuncuyla adı o dönem aşk dedikodularına karışanEngin Öztürk'ün Cansu Dere'yle yeniden yakınlaştığıhaberini alan İdil Fırat, iddiaya göre öfkeden deliyedöndü. Dedikodulara göre sosyetik güzel, yakışıklıoyuncunun telefonunda Dere ile olan samimimesajlaşmaları da gördü. Engin Öztürk'le bir dargınbir barışık ilişkilerine her seferinde şans veren sosyetikgüzelin yakın dostlarına da "Benim için Engin defteriaçılmamak üzere kapanmıştır. Ona çok kredi verdim,ama hepsini tüketti" dediği iddia edildi. Engin Öztürk'letüm bağlarını koparan İdil Fırat, ayrılığın ardından pekçok ünlünün yaptığı gibi soluğu yurt dışında aldı. Sosyetikgüzel, önceki gün babası Önder Fırat ve kardeşi CanFırat'la ABD'den çektiği kareyi instagram'da paylaştı.
BU İLK İDDİA DEĞİL!
Uzun süredir aşk hayatındaki sessizliğini koruyan Cansu Dere'yle yakınlaştığı iddia edilen Engin Öztürk'ün adı daha önce de Dere'yle aşk dedikodularına karışmıştı. İki yıl önce Amsterdam'da birlikte tatil yapan ikili, havalimanında görüntülenince sinirlenip aşk sorularını yanıtsız bırakmıştı. İkilinin tehlikeli yakınlaşmasını Öztürk "Sadece arkadaşız" diyerek yalanlamıştı.
Sosyetikgüzel, ayrılığınardındanbabasıve erkekkardeşiyleönceki günABD'ye gitti.
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