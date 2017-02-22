"16 Nisan güçlü bir Türkiye için milat olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi göz göre göre kaosların, siyasi çekişmelerin ve istikrarsızlıkların içine atamayız. Bunun için sistemin temel taşlarının yerli yerine oturduğu, sorumlu ve güçlü bir yönetim anlayışını tesis etmeliyiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter üzerinden yaptığı açıklamada darbelerin, muhtıraların yol açtığı siyasi kaoslar ve ekonomik krizlerin ülkeye ağır bir maliyet yüklediğini belirterek, "Sorumlu ve güçlü bir yönetim anlayışını tesis etmeliyiz" dedi.
"16 NİSAN GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN MİLAT OLACAK"
Erdoğan, "Türkiye, yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki çekişmelerden, yetki karmaşalarından çok büyük zarar gördü. Darbelerin, muhtıraların yol açtığı siyasi kaoslar ve ekonomik krizler ülkeye ağır bir maliyet yükledi. Sadece geçmişte yaşanan cumhurbaşkanı, başbakan kavgaları dahi tek başına mevcut sistemi sorgulamak için yeterlidir. Ülkemizi göz göre göre kaosların, siyasi çekişmelerin ve istikrarsızlıkların içine atamayız. Bunun için sistemin temel taşlarının yerli yerine oturduğu, sorumlu ve güçlü bir yönetim anlayışını tesis etmeliyiz. Evet... Ben 16 Nisan'ın güçlü bir Türkiye için, lider bir Türkiye için, müreffeh bir Türkiye için bir milat olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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