İmamın odası

Fetullahçı Terör Örgütü, Kurmay Albay Baki Kaya’ya kumpas yaptı. 2009 yılında Seferberlik Tetkik Kurulu’ndaki Kozmik Oda’yı açtırdı. Devletin arşivini çaldı. Gizli belgeler arasında Beyaz Kuvvetler üyelerinin isimleri de vardı.
Takvim yaprakları 19 Aralık 2009'u göstermekteydi. Yer, başkent Ankara'nın Çukurambar semtiydi... SeferberlikTetkik Kurulu Ankara BölgeBaşkanlığı'nda görevli ÖzelKuvvetler mensubu bir albay vebir binbaşı, bir devlet büyüğüneyönelik suikast hazırlığı yaptıklarıiddiası ile derdest edildi. Seferberlik Tetkik Kurulu'nda görevli olan iki subay savcılık ifadelerinde, devlet görevlilerini değil, bir Silahlı Kuvvetler mensubunu takip etmekte olduklarını söyledi. Bunu bahane eden savcı Mustafa Bilgili ile Hakim Kadir Kayan, Ankara'da Özel Harp Dairesi olarak bilinen Seferberlik Tetkik Kurulu'na girdi. Devletin kozmik odasındaki bilgileri ele geçirdi. Bu isimlerin tam 8 yıl sonra FETÖ'cü olduğu belirlendi!
'RAPORLUYDUM...'
İşte bu sürece giden ve iki subay tarafından takip edilen asker KurmayAlbay Baki Kaya'nın ta kendisiydi. Kurmay Albay Baki Kaya, yıllar sonra sessizliğini bozup aHaber'de tecrübeli gazeteci Erkan Tan'ın sunduğu Arka Plan programında önemli bilgiler verdi. "O dönem kalp krizi geçirmiştim.Raporluydum. Mustafa Bilgili gelipifademi aldı. Suikast tiyatrosu ileSeferberlik Tetkik Kurulu'ndakiodanın kilidi açıldı" dedi. Kozmik Oda'dan çıkarılan devletin savaş planları ise Özel Yetkili savcılar eliyle FETÖ'cü bilirkişiye verildi. Bilirkişilerden biri de TÜBİTAK eski çalışanı Ünal Tatar'dı. Firari Tatar, elde ettiği belgeleri ABD'ye gidip teröristbaşı Gülen'e ulaştırdı. Bu ihanete FETÖ'den tutuklanan Genel Kurmay eski Adli Müşaviri Muharrem Köse de katıldı. Köse belgelerin bizzat Savcı Mustafa Bilgili tarafından alınmasını sağladı.
11 VE 16 NUMARALI ODALARDA HANGİ BİLGİLER VARDI?
Peki Seferberlik Tetkik Kurulu'nun devlet için önemi neydi? FETÖ'nün sinsi bir planla girdiği 11 ve 16 numaralı odalarda hangi bilgiler vardı?İşte bu sorunun cevabı da Kozmik Oda soruşturmasında saklıydı. Savcılığın tespitine göre Kozmik Oda'da şu bilgiler vardı: "TC Devleti'nin güvenliği açısından hayati derecede öneme sahip, iç-dış savaş ve seferberlik gibi kurumlarda askeri faaliyetlere ilişkin çok gizli ibareli devlet sırrı niteliği bulunan 320 Dijital Veri. Ayrıca Mukavemet Teşkilatı (Beyaz Kuvvetler) Mensubu'nun isimlerini taşıyan 212 sayfa belge."
FETÖ'nün kumpası yüzünden hayatı kararan Baki Kaya, emekliye ayrıldı.
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