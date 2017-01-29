Telefon faturasını Meclis'e ödeten vekile isyan!

CHP'li vekil Elif Doğan Türkmen'in, sadece telefonla konuşma ve seçmene gönderdiği mektupların faturası 1 milyon 200 bin lira tuttu. Bedelini Meclis'in, yani milletin ödediği milyonluk faturayla ilgili CHP yönetiminin nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu iken CHP'li vekile sosyal medyada #KendiCebindenÖde etiketi ile büyük tepki geldi.
Tatile giren Meclis'te kulisler ilginç bir gelişme ile çalkalandı. Haberleşme giderlerini TBMM'nin karşıladığı Başkanlık Divanı üyelerinden birinin 2 milyon TL'lik faturası, Meclis'i karıştırdı.
İSİM HEMEN ORTAYA ÇIKTI
Divan üyeleri konuyu gündeme getirdi, ancak isim telaffuz edilmedi. Ancak, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Sadece fatura ücreti üzerinden 'rekor' kıran vekilin CHP'li kâtip üye Elif Doğan Türkmen olduğu belirlendi.
"BEN HARCIYORUM AMA SORUMLUSU MECLİS" DEDİ!
CHP yönetiminin de konuyla ilgili harekete geçmesi ve söz konusu faturanın ödenmesinde rol alması gerektiği belirtildi. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan CHP'li Türkmen, milyonluk faturadan haberinin olmadığını söyledi. Hatta, konuyla ilgili kendisinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını iddia ederek, "TBMM yönetimi tarafından satın alınan, kaça alındığını bilmediğimiz, kullanımımıza sunulan bu hak ve hizmetlerin fahiş fiyatlarından sorumlu tutulması gereken kişinin ben olmadığını düşünüyorum." dedi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Durumun kamuoyuna yansımasından sonra CHP'li vekile tepki kısa sürede faturayı ödeyen milletten geldi. Sosyal medyada #KendiCebindenÖde etiketiyle TT olan CHP'li vekil ve faturası büyük tepki çekti.
O PARAYA NELER YAPILIR? YA DA ALINIR?
- 1379 asgari ücret
- 1.600.000 ekmek
- 370.370 lt benzin
- İstanbul'da 7 lüks daire
- 60 otomobil
- 2.116 cumhuriyet altını
- 23.529 tüpgaz
- 62.500 kg dana eti
- 2 adet VIP helikopter
kalan karakter 1000
BU FATURA NASIL OLUSMUS ASLINDA BU ARASTIRLMALI BU MILLET VEKILIN KAC CEP NR. VAR KI BÖYLE BIR RAKAM ORTAYA CIKYIOR ARTI BÖYLE BIR UYGULAMA KIMSE KUSURA BAKMASIN AMA MUZ DEVLETINDE BILE YOK YANI BEN ALAMANYA DA YASIYORUM NE BÖYLE BIR FATURA GÖRDÜM NEDE DUYDUM BEYLER KUSURABAKMAYIN AMA GINE DÜNYADA BIR ILKTIR VE REKORDUR BU GINE DÜNYAYA REZIL ETTILER BIZI BIRDE VATANDASIN VERGILERIYLE YAPIYORLAR SAYIN RTE BIR RICAM OALCAK BU KONUYA EYILSIN BIRAZ VE BU HAKSIZLIGI CÖZSÜN BÖYLE BIRSEY OLMASI HIC KIMSENIN VICDANINA SIGMAZ CHP BANKASI VAR ÖDESIN FATURAYI MILLETMI ÖDÜYECEK YOKSA BUNU GINE AYIP ARTIK.
hiç bir chpli buna yanlış demez .yanlışta burda
kemal amca her şeyi savunuyorsun hadi bunada birşey söyle sıkma canını bu haksızlık de ben öderim de bize vatandaşın hakkını gaps etmek yakışmaz de kısacası vekiline sahip çık gurubunu topla bu parayı öde
derhal bir önerge ile bundan sonra tlf faturalarını millet vekilleri ödemesi yolunda bir karar alınmalıdır.
Allah korusunu bu bayana ve chp zihniyetine Devleti emanet etsek yine 2002 öncesi imf kapılarımda bir milyon dolar için dilendiğimiz,Devletin gecelik yüzde bin beşyüz faizle borçlandırıldığı günlere döneriz.Bu yüzden ben chp zihniyeti ne derse onun tam tersini yaparım.
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