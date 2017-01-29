Cep herkülü

Meclis Başkanlık Divanı'nın CHP'li katip üyesi Elif Doğan Türkmen'in haberleşme faturasının 1 milyon 189 bin olduğu ortaya çıktı. Ortalık karıştı. Vekillerin faturası sınırının maaşlarının iki katı olduğu ve divan üyelerinin sınırsız hakka sahip olduğunu belirten Türkmen'den ilginç bir savunma geldi. Türkmen yaptığı yazılı açıklama ile divan üyelerine verilen bir hakkı kullandığını belirtirken 1 milyon 189 bin liralıkfaturanın sebebi olarakhaberleşme hizmetininpahalı olduğunu belirtti. Türkmen, seçmenleri ve hemşerilerini bilgilendirmek için bu faturayı getirdiğini söylerken iletişimini SMS ve yazılı olarak yaptığını söyledi. Divan üyelerine verilen hakkı kullandığını kaydeden Türkmen kendini şöyle savundu: "TBMM Yönetimi tarafından satın alınan bu hak ve hizmetlerin fiyatlarından sorumlu tutulması gereken kişinin ben olmadığını düşünüyorum. Bu tamamen açık olan harcamaların ulaştığı düzey konusunda tarafıma hiçbir bilgi ve maliyet bildirilmemiştir. Asıl sorulması gereken sorunun; bu hizmetleri satın alıp bu konuda bize en küçük bir bilgi bile vermeden kullananlara olması gerekir. Herkes şunuiyi bilsin, milletvekili olarakgerek divan üyesi olduğum süreboyunca gerekse daha sonrayaptığım yasama ve siyasi çalışmalarımı aynıkararlılıkla sürdürmeye devam edeceğim.Hesabını veremeyeceğim tek bir çalışmamızve hareketimiz olmamıştır. Bundansonra da olmayacaktır. Hesabı damillete veririz"
DOLANDIRICILIK İDDİASI Elif Doğan Türkmen'in adı bundan iki yıl önce vurulmasıyla gündeme gelmişti. Türkmen'i bacağından vuran Ali Fuat Elibol, CHP'li vekil için "Kendisi 25 yıllık avukatım olur. Bir alacağımın tahsilini yürüten Elif Doğan Türkmen, SSK'ya borcum olduğundan bu paranın elime geçmeyeceğini söyleyerek temlik etmemi istedi. Daha sonra 703 bin liralık alacağımı kendisi tahsil etti. Bu kadın Adana'yısatar. 703 bin lira paramı yedi. Halkınbunu bilmesi için 5-6 yere başvurdum. Hiç kimse cevap vermedi. İspatlayacak delilim yoktu. Kendim bu işi yapmak zorunda kaldım" diye kendisini savunmuştu.
1.2 MİLYON LİRAYLANELER YAPILIR?
60 bin adet GSM paketi alınır
Cepten 60 milyon dakika konuşulur
60 milyon adet SMS gönderilir
400 bin GB internet kullanılır
200 bin adet film indirilir
80 milyon fotoğraf çekilir
200 milyon web sitesi okunur
20 milyon dakika oyun oynanır
60 milyon şarkı indirilir
3 trilyon adet tweet atılır
1 milyar 200 milyon adet Instagram paylaşımı yapılır
Youtube'da 18 milyon dakika film izlenir
1 milyar Facebook paylaşımı yapılır
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