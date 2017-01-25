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Bakan Albayrak da 'EVET' dedi

, anayasa değişikliğine ilişkin nisan ayında yapılacak referandum için düzenlenen "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına katıldı.

Bakan Albayrak da EVET dedi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in dün sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla başlattığı kampanyaya ilişkin Albayrak da Twitter'dan bir video paylaştı.

Berat Albayrak, videoda, "Sevgili Bakanım Mevlüt Bey, mesajınızı aldık. Ülkemizi bölmeye çalışanlara inat, birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir Türkiye için 'EVET', son nefesimize kadar ben de varım. Sayın Büyükelçim Hasan Doğan, sen de var mısın?" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak: Daha güçlü bir Türkiye için ben de varım

Bakan Albayrak'a çağrı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan çağrı alan Bakan Çavuşoğlu da yanıt olarak, "Sevgili Çağatay Kılıç kardeşim, değerli bakanım mesajını aldım. Söz konusu Türkiye olur da ben olmaz mıyım? Aziz milletimiz olur da biz olmaz mıyız? Güçlü Türkiye için, istikrar için ben de varım diyorum. Güçlü bir Türkiye için 'EVET' diyorum. Sevgili Enerji Bakanımız Berat Albayrak, Sevgili Ekonomi Bakanım Nihat Zeybekçi sizler de var mısınız?" sorusunu yöneltmişti.

Kampanya, sanat, siyaset ve spor dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla devam ediyor.



Ünlülerden "Güçlü Türkiye" kampanyası!
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 18:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ismail ismail

.Güçlü bir Türkiye için EVET. bende varım

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2017 00:33
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