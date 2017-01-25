Ünlülerin 'evet' kampanyasına bakanlar da katıldı

Kampanyaya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çektikleri videoları Twitter'dan paylaştı.



Çavuşoğlu'nu kampanyaya 'çağıran' Kılıç oldu. Kılıç, "Güçlü ve müreffeh Türkiye için ben de varım" dedi.



ÇAVUŞOĞLU: SÖZ KONUSU TÜRKİYE OLUR DA BEN OLMAZ MIYIM?

"Sevgili Çağatay Kılıç kardeşim mesajını aldım. Söz konusu Türkiye olur da ben olmaz mıyım? Aziz milletimiz olur da biz olmaz mıyız? Güçlü Türkiye için, istikrar için 'Ben de varım' diyorum" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den video çekmelerini istedi.



Dün Dilmen'in başlattığı 'Evet' kampanyasına futbolcu Arda Turan, Burak Yılmaz ve şarkıcı Murat Boz'dan destek gelmişti.



