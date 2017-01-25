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Ünlülerin 'evet' kampanyasına bakanlar da katıldı

Eski futbolcu ve yorumcu 'in başkanlık sistemini de içeren anayasa referandumu için sosyal medyadan bir video yayınlayarak başlattığı 'evet' kampanyasına bakanlar da katıldı.

Ünlülerin evet kampanyasına bakanlar da katıldı

Kampanyaya katılan Gençlik ve Spor Bakanı ve Dışişleri Bakanı çektikleri videoları Twitter'dan paylaştı.

Çavuşoğlu'nu kampanyaya 'çağıran' Kılıç oldu. Kılıç, "Güçlü ve müreffeh Türkiye için ben de varım" dedi.


ÇAVUŞOĞLU: SÖZ KONUSU TÜRKİYE OLUR DA BEN OLMAZ MIYIM?
"Sevgili Çağatay Kılıç kardeşim mesajını aldım. Söz konusu Türkiye olur da ben olmaz mıyım? Aziz milletimiz olur da biz olmaz mıyız? Güçlü Türkiye için, istikrar için 'Ben de varım' diyorum" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den video çekmelerini istedi.

Dün Dilmen'in başlattığı 'Evet' kampanyasına futbolcu Arda Turan, Burak Yılmaz ve şarkıcı Murat Boz'dan destek gelmişti.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 11:25
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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LY LY

RABBİMDEN HAYIRLISINI DİLİYOR BENDE EVET DİYORUM

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 25.01.2017 15:12
polat kalfa polat kalfa

bendende evet

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 25.01.2017 12:35
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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