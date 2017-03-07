Petrolün devleri buluşuyor

BAKAN ALBAYRAK KONUŞMA YAPACAK
Petrol fiyatlarının 12 yılın en düşük seviyesinde olduğu bir dönemde bir araya gelecek olan isimler arasında Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkelerden bakanlar ile BP, Chevron, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell ve Total şirketlerinin CEO'ları da var. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da bir konuşma yapacağı konferansta kaya gazı devrimi, Ortadoğu'da iki yıldır devam eden fiyat savaşları da gündem maddeleri arasında.
OPEC KARARI GÜNDEMDE
10 Mart'a kadar sürecek konferansta, OPEC ve Rusya'nın petrol üretimlerini sınırlama kararının küresel petrol piyasasına ve ham petrol fiyatlarına etkisi ele alınacak. Ayrıca yeni ABD hükümetinin enerji politikalarının piyasa ve şirketlere etkisinin tartışılması bekleniyor. Uzmanlar, OPEC ve Rusya'nın petrol üretimlerini sınırlama kararının petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturarak, ABD'li petrol şirketlerinin üretim kapasitelerini artıracağına inanıyor.
PİYASA YENİ DENGESİNİ ARIYOR
IHS Markit'in düzenlediği organizasyonun Başkan Yardımcısı Dan Yergin, "Petrol piyasası yeniden dengeye oturuyor. Arz tarafı güçlü ve talep de işliyor. Bu yılın modu farklı olacak" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede "enerji devrimi" başlatmak için sektördeki regülasyonları azaltma vaadine işaret eden uzmanlar, Amerikalı enerji şirketlerinin konferansta daha olumlu bir bakış açısı taşıyacağını ifade ediyor.
SABAH
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