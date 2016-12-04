Cimbom seri peşinde

Geçen hafta Bursaspor'u yenerek Fenerbahçe mağlubiyetinin yaralarını saran Galatasaray bugün Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Recep Tayyip ErdoğanStadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlıyor. Mücadele Lig TV'den naklen yayınlanacak. Galatasaray bu maçı kazanarak Başakşehir'in puan kaybettiği haftada lidere biraz daha yaklaşma planları kuruyor. Ligde zor günler yaşayan Kasımpaşa ise maça 3 puan hedefiyle çıkacak.
ASLAN AÇIK ARA ÖNDE Galatasaray Kasımpaşa ile bugün 22. kez karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takım bugüne kadar rakibiyle oynadığı karşılaşmalarda 15 kez sahadan galibiyetle ayrılırken Kasımpaşa önünde 3 kez kaybetti. 6 maç ise berabere sonuçlandı.
FLORYA'DAKAMPA GİRDİLER Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Sarı-Kırmızılı takım çalışmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
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