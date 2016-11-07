Çağdışı zihniyet

Önceki gün Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan'ın skandal yönetimi, yazılı ve görsel medyada yoğun eleştiriler almış, iki kulüp yöneticilerinin de hakem hakkındaki görüşleri spor sayfaları ve spor programlarında çok geniş yer bulmuştur. Merkez Hakem Komitesi'nin 7.4 gibi çok düşük bir not verdiği Mete Kalkavan'ın karşılaşmada verdiği kararlar hakkında Turkuvaz Grubu'nun gazetelerinde ve TV kanallarında yorumcular her zaman olduğu gibi özgürce yorumlarını dile getirmiş ve Mete Kalkavan'ın yaptığı hataları, futbol oyun kuralları içerisinde gözler önüne sermişlerdir.



​YASAKÇI ZİHNİYETİN BİR TEZAHÜRÜDÜR

Türk spor medyası, Beşiktaş- Trabzonspor maçının hakemi Mete Kalkavan'ın verdiği kararların yanlış olduğu üzerinde hemfikir olmuşken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Fotomaç Gazetesi'ne tesislere giriş yasağı getirmesi, yasakçı zihniyetin bir tezahürüdür. Fotomaç Gazetesi'ni hedef gösterme, bilgi almasını ve haber yapmasını engelleme girişimi; tüm spor kamuoyuna gözdağı vermeye çalıştığınızın açık bir göstergesidir.



ÇAĞDIŞI YASAK KARARI KALDIRILMALIDIR

Beşiktaş'ın tüm sportif başarılarını, Vodafone Arena'nın yapım sürecinde yaşadığı haklı gururunu, çarşaf çarşaf sayfalarına taşıyan, ülkemizin asırlık çınarı olan siyah- beyazlı kulübün başkan ile yöneticilerine sayfa ve programlarında sonsuz yer ayıran Turkuvaz Medya'nın, Beşiktaş yönetimine çağrısı, çağdaş Türkiye girişimlerine destek olarak, bu çağdışı yasak kararını kaldırmalarıdır.

ERMAN TOROĞLU: SİZE Mİ DÜŞTÜ?

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye ya da Galatasaray'a "Hakemlerle kazandınız" derken iyiydi de Beşiktaş'a derken mi kötü olduk! Bazı takımlara benzemeye başlarsan zararını görürsün. Babamın oğlu mu Beşiktaş, hiç konuşmayacağız ya da eleştirmeyeceğiz. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a kızıyordunuz. Peki Aziz Yıldırım'ın yaptığının aynısını yaptınız. Ne farkınız kaldı sizin ondan? Mete Kalkavan'ı korumak size mi düştü.

AHMET ÇAKAR: BU FAŞİZMDİR!

Beşiktaş'ın yasağı; faşizmdir, aynı zamanda sansürdür, aynı zamanda despotluktur. Fotomaç bir maçın önüne geçmiş hatalı hakem kararlarını bir resimde özetlemiş. Resme baktığımızda Beşiktaş'a maçı kazandıran unsurun Mete Kalkavan olduğu anlaşılıyor. Gerçekten de böyle. Beşiktaş, Trabzonspor'u Mete Kalkavan sayesinde yenmiştir. Beşiktaş yönetiminin Fotomaç ve muhabirlerine yasak getirmesi, modern dünyada kabul edilemez.



LEVENT TÜZEMEN: ŞİDDETLE KINIYORUM

Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Manchester United gibi büyük kulüpler, medya tarafından zaman geliyor çok ağır eleştiriliyor. Yıldız oyuncuları yerden yere vuruluyor ancak bu büyük kulüpler o gazetelerin muhabirlerine asla ceza vermiyor. Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin medyaya karşı aldıkları 'tesislerimize giremezler, antrenmanlarımızı takip edemezler' kararını şiddetle kınıyorum.

Geçen sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yaşanan şampiyonluk yarışı. Algı operasyonları tavan yapmışken Fotomaç'ta, yapılan faulleri ve gösterilen kartları rakamlarla ortaya döküp kimin kollandığını herkesin görmesini sağladık. Bunu, Beşiktaş'ı savunmak adına yapmadım, haksızlığa karşı çıkma düsturumuzun bir gereğiydi bu. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmak boynumuzun borcu. Fotomaç'a yasak koymaları son derece manidardır.