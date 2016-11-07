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A Spor'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programının yorumcularından Erman Toroğlu Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Fotomaç Gazetesi'ne uyguladığı sansüre sert tepki gösterdi.
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