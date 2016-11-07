Ahmet Çakar'dan Fikret Orman'a sert tepki

07 Kasım 2016, Pazartesi
Ahmet Çakar, Beyaz TV'de Fikret Orman'ın Fotomaç Gazetesi'ne uyguladığı sansüre sert tepki gösterdi.
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