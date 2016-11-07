Zeki Uzundurukan: "Fikret Orman baltayı taşa vurdu"

05 Kasım 2016, Cumartesi
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Fotomaç Gazetesi'nin Beşiktaş tesislerine girişinin yasaklanması hakkında A Spor'a çok önemli açıklamalarda bulundu.
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