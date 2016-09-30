FETÖjenik Dursun

GRAHAM FULLER BAĞLANTISI
Sinan Dursun'u 1986-1990 yıllarında Polis Akademisi'nde tanıdığını söyleyen Tosun, Dursun'un daha sonra Amerika'ya giderek meslekten istifa ettiğini anlattı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tosun, hakkında yakalama kararı çıkınca sırra kadem bastı. Tosun'un adını verdiği 17-25 Aralık imamı Dursun ise Washington'da sefa içinde yaşadı. Gülen'in sağ kolu Dursun, Washington sokaklarında fotoğraflandı. FETÖ imamının ihanet sabıkası ise kabarıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde ofisine böcek yerleştirme ihanetinde de adı geçen Sinan Durmuş'un CIA ile temas halinde olduğu saptandı. FETÖ imamı Dursun'un 19 Ocak 2011'te evlendiği eşi ABD vatandaşı Jena Louise Luedtke'nin FETÖ'nün CIA ile bağlantısını sağlayan Graham Fuller'le irtibatlı olduğu anlaşıldı. Dursun'un Amerikalı eşi vasıtasıyla CIA ile FETÖ işbirliğini sağlayıp, bu doğrultuda örgütsel faaliyetlerine devam ettiği vurgulandı.
1- CIA ajanı Graham Fuller ile yakın temasta olan Dursun'un eşi Jena Louise Luedtke, geçtiğimiz günlerde Washington sokaklarında alışveriş yaptı. Ardından soluğu FETÖ imamı olan eşi Sinan Dursun'un yanında aldı.
2- Alışveriş yapan eşiyle buluşan Sinan Dursun, TAKVİM tarafından böyle fotoğraflandı. Firari imamın Graham Fuller ile irtibat halinde olan eşi Jena Louise Luedtke vasıtasıyla CIA-FETÖ bağlantısını sağladığı ortaya çıktı.
3- FETÖ imamı Dursun, görüntülendiğini anladı. Eşiyle birlikte aracına binip, kameralardan kaçtı.
4- Ertesi gün cemaat üyeleriyle bir araya gelen Sinan Dursun, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
O DA TAKVİM'E YAKALANDI
FETÖ'nün imamları, ABD'ye kaçtı. Ancak darbeciler, TAKVİM'den kaçamadı! Diğer FETÖ'cüler gibi Fairfax'teki Virginia International University'nin başkanı Bursa eski İl İmamı İsa Saraç da okulun girişinde objektiflere yakalandı.
GÜLEN'İN YARDIMCISI
FETÖ imamı Sinan Dursun, 25 Aralık iddianamesine Fetullah Gülen'den sonraki ikinci şüpheli olarak geçti. İddianamede Dursun için şu ifadelere yer verildi: "Dursun, Amerika'da yaşar. Örgüt liderinin yardımcısıdır. Örgüt adına Amerika'da dinlerarası diyalog çalışmaları yapan Rumi Forum'un üyesidir. Emniyet'teki örgüt üyeleriyle irtibatı sağlar. Böcek davası sanıklarıyla irtibatlıdır. Ayrıca 17 Aralık 2013'te İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun'u arayarak 25 Aralık operasyonunun talimatını vermiştir."
'BÖCEKLER'LE TEMAS!
Teröristbaşı Gülen'in yardımcısı olan Sinan Dursun hakkında, "darbeye teşebbüs, FETÖ'yü yönetme ve devletin güvenliği için gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla elde etme" suçlarından yakalama kararı çıkartıldı. Böcek İddianamesi'nde de Başbakanlık Koruma Müdürü Zeki Bulut'la irtibatlı olduğu belirlenen Dursun, FETÖ'cü polis şefleriyle bağlantılıydı. Dursun'un Emniyet eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, Zeki Bulut ve Osman Kaplan gibi kritik isimlerle Gülen'in talimatıyla görüştüğü ortaya çıktı.
Abdurrahman ŞİMŞEK- Serkan BAYRAKTAR
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