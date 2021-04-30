İşlenen günahlar, büyük ve küçük diye ikiye ayrılmıştır. Gerçi bazı âlimlere göre, ısrarla işlenen küçük günahlar mutlaka büyük günaha dönüşür. Çünkü küçük günahından pişmanlık duymayan ve tövbe etmeyen kişi, mutlaka büyük günahın girdabına kapılır.
Kendini alıkoyamaz. Büyük günahlar Kur'an-ı Kerim'de veya Hz. Peygamber'in (SAV) sahih hadislerinde tek tek sayılmıştır. Bunlardan sakınmak lazımdır.
Çünkü gerçek bir tövbe yapmadan, sırtında büyük günahlarla ahirete giden kişi mutlaka bedelini öder. Bedel bazen de sandığımız kadar kısa ve hafif olmayabilir. Büyük günahların bir kısmını sayalım.