Genellikle dinin farzlarını biliriz. Helallerini ve haramlarını okumuşuzdur. Haramlarından sakınıp helallerini işlemeye çalışırız. Dinin ziyneti, süsü sayılan sünnetlerin ise ibadetle ilgili yönlerini iyi biliriz.
Namazın sünnetini, orucun sünnetini az çok biliyoruz. Ancak hayatın pratiğinde, yaşantımızda lazım olan sünnetlerin çoğunu ise unuttuk. Öteledik, ihmal ettik.
Halbuki sünnetlerin ihmal edildiği bir dönemde unutulmuş ve terk edilmiş sünnetlerden birini hayata geçirene şehit sevabının verileceği hadislerde bildirilmiştir. Bu yazımızda, günlük yaşantımızda bize lazım olan bu sünnetlerden bazılarını hatırlatmak istiyorum.