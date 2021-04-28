AŞKIN AYETE YANSIMASI

İmam Beğani, Nisa Suresi'nin 69. ayetinin iniş sebebi hakkında şöyle der: Hz. Sevban (RA) Peygamber'imize çok bağlı bir sahabiydi. O'nun işleriyle meşgul olurdu. Peygamber'imizi göremeyince özlerdi. Bir gün Hz. Peygamber'e geldi. Ama rengi sapsarı olmuştu. Hasta bir görüntüsü, yüzünde hüzün esintileri vardı. Hz. Peygamber (SAV), Sevban'a sordu: "Neyin var Sevban, hasta gibisin. Yüzün solmuş." Hz. Sevban şöyle dedi: "Ey Allah'ın elçisi, hasta değilim. Beni sarsan bir acı da yok. Ama ne var ki seni bir gün göremeyince özlüyorum. Seni görünceye kadar bu özlemim geçmiyor. Sonra ben ahireti hatırladım. Düşledim. Cennete girsem bile seni orda göremem. Çünkü sen peygamberlerle beraber olacaksın. Makamın yücelerde olacak. Cennete giremezsem seni ebediyen göremem. İşte beni solduran, hasta gibi gösteren bu sorulardır." İmam Beğani'nin ve Vahidi'nin aktardıkları bu olay üzerine Nisa Suresi'nin 69. ayeti iner: "Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır."