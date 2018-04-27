İstanbul’da ev almanın tam zamanı

Son bir yılda Türkiye genelinde yüzde 11.5 oranında gerçekleşen konut fiyat artışı İstanbul'da yüzde 8.1'de kaldı. RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, 'Bu durum, İstanbul'da konut yatırımı için doğru bir dönemde bulunduğumuza işaret ediyor' dedi

Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 11.5 oranında arttı. Bursa'da yüzde 25, İzmir'de yüzde 18, Adana'da yüzde 11.7, Antalya'da yüzde 11, Ankara'da yüzde 9 oranında gerçekleşen konut fiyat artışı, İstanbul'da ise yüzde 8.1'de kaldı. RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, "Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki yüksek oranlara karşın İstanbul'daki fiyat artışının Türkiye ortalamasının altında kalması, konut yatırımı için doğru bir dönemde bulunduğumuza işaret ediyor" dedi. Bursa'daki yoğun kentsel dönüşümün fiyatları ve kiraları artırdığına dikkat çeken Karahan, İzmir'de ise son dönemde İstanbul'dan beyaz yakalı göçü alması nedeniyle Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir yükseliş görüldüğünü anlattı. Yıllardır konut fiyat artışında ilk sırayı koruyan İstanbul'daki sınırlı yükselişin ise piyasa faktörlerinden kaynaklandığını öne süren Karahan, "Ayrıca kentsel dönüşüm sonucunda yenilenen konutların yüksek seviyelerden daha makul fiyat seviyelerine oturması etkili oldu" şeklinde konuştu.



STOK ETKİSİ

İstanbul'da fiyatlarda düşüş görülen tek ilçenin Beylikdüzü olduğunu kaydeden Karahan, "Artışın sınırlı kaldığı ilçelerde, sona eren dönüşümün ve yapımı tamamlanan markalı projelerin konut stoğunu artırmasının etkili olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.