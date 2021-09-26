Ege'nin sahil bölgelerinde konutlar değer kazanıyor

Pandemi nedeniyle yazlık bölgelere olan talep artışı bu bölgelerdeki fiyatları da artırdı. Çeşme'de son dönemdeki artışın da etkisiyle ortalama konut satış fiyatları 2 milyon TL seviyesine çıktı.

Aydın Kuşadası'nda konut fiyatlarında son 1 yıllık değer artışı yüzde 60, son 4 yıllık değer artışı ise yüzde 166 olarak gerçekleşti.

AYDIN ÖNE ÇIKTI

Aydın'da konut metrekare satış fiyatlarının Çeşme'nin neredeyse üçte biri olduğunu söyleyen Endeksa Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan, Aydın'ın fiyat düşüklüğünün yanı sıra ulaşım kolaylığı ve gelişmiş yaşam alanları ile öne çıktığını söyledi.

Aylin Daylan, Çeşme'nin ise Türkiye genelinde en fazla değer artışı görülen bölgeler arasında yer aldığını belirtti. Endeksa verilerine göre, Çeşme'de konut satış fiyatlarındaki yıllık değer artışı yüzde 60.

4 yıllık değer artışı ise yüzde 130 oldu. Urla'da konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 66 artış gösterdi, 4 yıllık değer artışı ise yüzde 168'e yükseldi. Foça'da konut satış fiyatları son 1 yılda yüzde 53, son 4 yılda ise yüzde 149 artış gösterdi.