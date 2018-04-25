Nef ilk çeyrekte yüzde 36.5 büyüdü

Nef, 2018'i 2 milyar liranın üzerinde ciroyla kapatmayı hedefliyor. Şirket bu yıl İstanbul'da Nef Kandilli ve Nef Koruköy ile Bodrum'da Nef Gölköy projelerini satışa sunacak

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, 2018'in ilk çeyreğinde 546 konut satarak 453 milyon lira ciro elde ettiklerini belirterek, söz konusu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre adetsel bazda yüzde 20, cirosal bazda yüzde 36.5 büyüdüklerini açıkladı. Bu rakamların sadece konut satışını kapsadığını ifade eden Timur, "İnşaat tarafında da 700-800 milyonluk bir ciromuz oluşuyor" dedi. Timur, Nef'in 2018'i 2 milyar liranın üzerinde ciroyla kapatacağını tahmin ettiklerini söyledi. Timur, 2018 içinde Nef Kandilli, Nef Koruköy ve Nef Gölköy olmak üzere üç proje lansmanı planladıklarını belirtti. Nef Kandilli'nin, İstanbul Kandilli'de 'Luxury Living' segmentinde özel bir proje olacağını anlatan Timur, "Burada lüksü gerçekten ulaşılabilir kıldığımızı göreceksiniz" diye konuştu. Nef Gölköy'ün ise Bodrum'da ikinci 'Luxury Living' projesi olacağını kaydeden Timur, şunları söyledi: "Nef Gölköy, masterpeace'imiz olacak. Ruhsatı geçen Haziran'da aldık, inşaatına şimdi başlayabildik. Çünkü çamların etrafını köstebek gibi oyarak mimari açıdan oldukça hassas ilerliyoruz. Ağaçlarla iç içe özel bir proje hazırlıyoruz. İstanbul Çekmeköy'deki Nef Koruköy de herkesin merakla beklediği projemiz." Bodrum'da 4 arsa Bu yaz Nef Gölköy'ü lanse etmeyi planladıklarını ifade eden Erden Timur, "Geçtiğimiz yazdan bu yana arsa yatırımları da yapıyoruz. Sadece Bodrum bölgesinde Gündoğan'da 2, Gümüşlük de 1, Turgutreis'te 1 olmak üzere 4 arsa yatırımı daha yaptık" açıklamasında bulundu. 2 sene önce devreye aldıkları Novu Merter'in yüzde 98 doluluk ile hizmet verdiğine dikkat çeken Timur, İstanbul Sütlüce'de ikinci Novu'nun inşaatına başladıklarını sözlerine ekledi.





BAHÇELİEVLER'DE KAMPANYA

İstanbul Bahçelievler'de yükselen Nef Bahçelievler için yeni bir kampanya düzenleyen Nef, projeden ev almak isteyenlere peşin ödemede yüzde 20 indirim ya da sıfır faiz imkanı sunuyor. Buna göre, 3+1 ve 4+1 daireler, yüzde 45 peşin ve 60 ay sıfır faizli taksitlerle alınabilecek. Bunun yanı sıra projede 120 ay 0.99 faiz oranıyla banka kredisi seçeneği de sunuluyor. 60 metrekareden 270 metrekareye kadar değişen büyüklüklerde 903 konutun yer aldığı projede, kampanyaya dahil olan dairelerin satış fiyatları 649 bin lira ile 2 milyon 54 bin lira arasında değişiyor.