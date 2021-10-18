Ankara’nın havasını değiştirecek proje

Vakıfbank ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iştiraki olan Vakıf GYO'nun Ankara'daki yeni projesi Cubes Ankara, satışa sunuldu. 'Ankara'nın yeni havası' sloganı ile satışa çıkan proje, Çukurambar'da yer alıyor. Projede yaşamın 2023'te başlaması planlıyor. 1.35 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen Cubes Ankara, farklı ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanan konut, ofis, ticari ve sosyal yaşam alanlarından oluşuyor. Proje 1+1'den 6+1'e kadar değişen konut tiplerinin yanı sıra, farklı ofis seçenekleri, kat arasında yer alan açık koşu parkuru, çatı katına konumlanan fitness ve yüzme havuzuyla da dikkat çekiyor. İnşaat alanı 216 bin 932 metrekare olan projede 916 bağımsız bölüm yer alıyor.





Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, Cubes Ankara'yı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek unsurlarla tasarladıklarını söyledi. Şehir merkezinde oldukça dinamik bir bölge olan Çukurambar'ın yatırım değeri açısından da büyük potansiyel taşıdığına dikkat çeken İncehasan, "Cubes Ankara, lokasyon avantajı ve yenilikçi tasarımıyla, tamamlandığında bölgenin alışveriş ve yeme-içme merkezi haline dönüşecek. Projemizin sanatsal aktivitelere ev sahipliği yapacak gösteri merkezi, gurme ve alışveriş alanları ile şehrin dinamik yaşamına da ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

SATIŞLAR BAŞLADI

Cubes Ankara Satış ve Kiralama Müdürü Ebru Sayıl Yıldırım, projenin satışa açıldığını belirterek, lansman dönemine özel olarak metrekare fiyatlarının 12 bin 500 liradan başladığını söyledi. Yoğun ilgiyle karşılaştıklarını anlatan Yıldırım, peşin alımlarda yüzde 15 indirim, 60 ay vade, banka kredisinde yüzde 0.90 faizle ödeme planı oluşturabildiklerini ifade etti.

YATIRIM ATAĞINDA

Onur İncehasan, Vakıf GYO olarak yeni yatırımlarının da olduğunu, İstanbul Finans Merkezi'nde 36 ve 52 katlı 2 kuleyi Selçuklu ve Anadolu mimarisine uygun bir şekilde inşa ettiklerini söyledi. İstanbul'da bir diğer projenin Maltepe'de, Marmara Denizi manzaralı Tablo Adalar olduğunu açıklayan İncehasan, İzmir Konak'ta ise deniz manzaralı karma projeye başladıklarını kaydetti.



'BİNALARI HIZLA YENİLEMELİYİZ'

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, "İklim değişikliği ile mücadelede en etkin uygulamalardan biri binaların yalıtımla enerji verimli olmasının sağlanmasıdır. Emisyon azaltım hedeflerine ulaşmak için binaların yenilenmesini hızlandırmalıyız" dedi.





'BİRİNCİ EL KONUTA TEŞVİK BEKLİYORUZ

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut satışlarının Eylül döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artarak 147 bin 143 olduğunu söyledi. Yılın ilk 9 ayında gerçekleşen konut satışlarının ise yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 azalışla, 949 bin 138 olarak gerçekleştiğini anlatan Durbakayım, "İlk 9 aydaki satışların 287 bin 156 tanesi birinci, 661 bin 982 tanesi ise ikinci el konutlardan oluştu. Satışlardaki artışın sadece ikinci el konutlarda gerçekleştiği görülmektedir" dedi. Birinci el satışlarındaki düşüşün iki ana sebebi olduğunu ifade eden Durbakayım, şöyle devam etti: "İnşaat maliyetlerindeki artışların konut fiyatlarına yansıması ilk önemli sebep olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sebep ise artan konut kredi faizleri. Yıllardır Türkiye ekonomisinin dinamosu olarak tanımlanan inşaat sektörünün tekrar işlevini yapabilmesi için acil olarak birinci el konut satışlarını teşvik edici önlemlerin alınmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz."