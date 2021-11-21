İstanbul, Ankara, İzmir... Ev fiyatlarında artış sürüyor: Değer artışı yüzde 31 seviyesinde

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ise bir önceki aya göre yüzde 7 düşüş, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 16 artış göstererek 95 bin 487 oldu. İkinci el konut satışları toplam satışların yüzde 70'ini oluşturdu. Yabancıya konut satışı ise bir önceki aya göre yüzde 16 azalıp, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6 artarak 5 bin 893 olarak gerçekleşti.