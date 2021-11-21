İstanbul, Ankara, İzmir... Ev fiyatlarında artış sürüyor: Değer artışı yüzde 31 seviyesinde

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 7 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 15 artarak 137 bin 401 oldu.
Endeksa.com'un verilerine göre Türkiye genelinde Ekim ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 31 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 599 TL, ortalama konut fiyatı 467 bin 870 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl oldu.
İSTANBUL LİDER
Ekim ayında konut satışlarında İstanbul, 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19 ile en yüksek paya sahip oldu.