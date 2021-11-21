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    İstanbul, Ankara, İzmir... Ev fiyatlarında artış sürüyor: Değer artışı yüzde 31 seviyesinde

    Ekim ayında Türkiye genelinde 137 bin 401 adet konut satışı gerçekleşti. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 599 TL, ortalama konut fiyatı 467 bin 870 TL oldu. Ekim ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 31 seviyesinde gerçekleşti.

    Yavuz Karaman TAKVIM
    Ev fiyatlarında artış sürüyor

    Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 7 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 15 artarak 137 bin 401 oldu.

    Endeksa.com'un verilerine göre Türkiye genelinde Ekim ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 31 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 599 TL, ortalama konut fiyatı 467 bin 870 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl oldu.

    İSTANBUL LİDER
    Ekim ayında konut satışlarında İstanbul, 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19 ile en yüksek paya sahip oldu.

        Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Ekim ayı sonu itibarı ile İstanbul'da konut satış fiyatlarında değer artışı yüzde 30, ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 92 TL, ortalama konut fiyatı 585 bin 580 TL.

        EGE UÇUYOR
        Ekim ayında en fazla konut satışı olan 30 il içerisinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Aydın, Muğla ve Balıkesir oldu.

        Aydın'da konut fiyatları son bir yılda yüzde 58 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 936 TL, ortalama konut fiyatı 695 bin 976 TL. Muğla'da konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 54, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 10 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 171 bin 300 TL.

            KREDİLİ SATIŞ DÜŞTÜ
            Balıkesir'de ise konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 48 olarak gerçekleşti, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 953 TL, ortalama konut fiyatı 474 bin 360 TL oldu. Ekim ayında ipotekli konut satışları bir önceki aya göre yüzde 6 düşüş, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde % artış göstererek 28 bin 49 oldu.

            Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ise bir önceki aya göre yüzde 7 düşüş, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 16 artış göstererek 95 bin 487 oldu. İkinci el konut satışları toplam satışların yüzde 70'ini oluşturdu. Yabancıya konut satışı ise bir önceki aya göre yüzde 16 azalıp, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6 artarak 5 bin 893 olarak gerçekleşti.

            EN ÇOK KONUT SATIŞI OLAN İLLERDEKİ FİYAT DEĞİŞİM TABLOSU
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            Haberler Ekonomi İstanbul, Ankara, İzmir... Ev fiyatlarında artış sürüyor: Değer artışı yüzde 31 seviyesinde
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