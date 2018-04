Ferko Signature açıldı

Ferko'nun Levent'te dünyaca ünlü mimar Lord Norman Foster imzasıyla hayata geçirdiği ofis projesi Ferko Signature, kapılarını açtı.

Ferko'nun İstanbul Levent'te hayata geçirdiği Ferko Signature tamamlandı. 30 katta 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olan ve yapımına 2015 yılında başlanan proje, dünyaca ünlü mimar Lord Norman Foster'ın imzasını taşıyor. Ferko Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçe Meriçten, merkezi lokasyonuyla öne çıkan Ferko Signature'ın hem mimarisi hem sunduğu hizmetler hem de ev sahipliği yaptığı yeni sanat platformu Ferko Art'ın katkılarıyla ayrıcalıklı bir ofis deneyimi sunduğunu söyledi. Projeyi otel konforunda ve sıcaklığında bir ofis ortamı oluşturma fikrinden yola çıkarak geliştirdiklerini anlatan Meriçten, Ferko'nun Ferko Signature'da Türk iş dünyasını markalı bir ofis işletim sistemi olan Assembly ile tanıştırdığını belirtti.



OFİS İŞLETİM SİSTEMİ

Assembly Buildings'in kurucu ortaklarından Yiğit Şatıroğlu, Ferko Signature'ı otelcilik anlayışıyla işleteceklerini söyledi.

Signature binasında yeme ve içme alanları, toplantı odaları, etkinlik alanları, uyku odası, co-workin ile hazır ofis alanları oluşturan Assembly; concierge, asistan, catering, IT servisleri de verecek.

Binanın iç mimarisine imza atan Autoban'ın kurucu ortaklarından Mimar Seyhan Özdemir ise günümüzde çok fazla ofis binası yapıldığına dikkat çekerek, bunların sadece bir bina veya kiralanacak alan yatırımı olmaktan öteye gitmediğini belirtti.

Özdemir, "Ferko Signature, mimari yaklaşımıyla ofis binası kavramına yepyeni bir bakış açısı getirdi" dedi.







ÜNLÜ MARKALARIN YENİ ADRESİ

Yemeksepeti'nin genel merkezini Ekim ayında Ferko Signature'a taşımasının ardından birçok ünlü marka binada yerini aldı. Ferko Signature'ı tercih eden şirketler arasında Fiba Holding, McKinsey, Franklin Templeton, AHK, Sarten, Destek Finans, White&Case, MESS Lidyana, Boyden bulunuyor.

SANATLA İÇ İÇE​

Sanatla iç içe bir ofis yaşamı sunmak üzere kurgulanan Ferko Signature'ın ana girişinde dünyaca ünlü heykel sanatçısı Tony Cragg'in Türkiye'deki en büyük heykeli 'Must Be' sergileniyor. Binanın lobisi medya sanatçısı Refik Anadol'un Ferko Signature için tasarladığı ve Türkiye'nin ilk veri resmi olma özelliğine sahip İstanbul'un Rüzgarı adlı çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Ferko Art ise yerel ve uluslararası kültür sanat toplulukları arasında bir bağ kurmayı amaçlıyor.