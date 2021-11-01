Konuta faiz dopingi geldi! Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy gibi ilçelerde fiyatlar artışta

CİRO BİRİNCİSİ NİŞANTAŞI KORU

DAP Yapı'nın 'sağlıklı evler' konsepti ile hayata geçirdiği Nişantaşı Koru, 9 ayda yüksek hasılata ulaştı. Emlak Konut GYO'nun 'Yıl Bazlı Satış Raporu' sonuçlarına göre Nişantaşı Koru, 2021'in ilk 9 ayında hasılat birincisi oldu. Hem arazi hem mimari hem de yatırım değeri açısından farklı özellikleri bulunan proje, 3'üncü çeyrekte 102 adet konut satarak toplam 1 milyar 391 milyon 235 bin lira hasılatla ciro şampiyonluğunu elde etti. Yeni dönemin getirdiği değişimlere en hızlı adapte olan şirketlerden biri olduklarını söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "DAP Yapı ve Emlak Konut güvencesiyle geliştirdiğimiz Nişantaşı Koru projemiz bunun en önemli örneği" dedi.