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    Konuta faiz dopingi geldi! Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy gibi ilçelerde fiyatlar artışta

    Faiz indirimiyle gözler konut piyasasına çevrildi. İstanbul’da ortalama konut fiyatı 1 milyon lira üzerinde olan ilçeler Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy, Sarıyer ve Şile olarak öne çıkarken, diğer bölgelerde ise fiyatlar daha uygun...

    Yavuz Karaman TAKVIM
    Konuta faiz dopingi geldi
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    Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirmesinin ardından kamu bankaları konut kredilerinde faizi düşürdü.

    1 milyon liranın altına yüzde 1.29, üzerine yüzde 1.34 faiz uygulanacak. İndirimin emlak piyasasına etkisi merak edilirken; Endeksa.com piyasayı mercek altına aldı.

    Verilere göre, İstanbul'da ortalama konut fiyatı 1 milyon liranın üzerinde olan ilçeler Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy, Sarıyer ve Şile.

        'SATIŞLAR ARTACAK'
        Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, faiz indirimlerinin konut sektörüne olumlu yansıyacağını söyledi. Bu yansımanın iki nedeni olduğunu ifade eden Öğüt, şöyle konuştu:

        "Birincisi, mevduat faizlerindeki düşüş beklentisi. İkincisi, öncelikle kamu bankaları nezdinde başlayan cazip konut kredisi faizleriyle kredi kullanımının artması. Kamu bankaları daha önce 1 milyon lira altı için ortalama yüzde 1.37, üstü için ortalama yüzde 1.41 faiz uyguluyordu."

        CİRO BİRİNCİSİ NİŞANTAŞI KORU
        DAP Yapı'nın 'sağlıklı evler' konsepti ile hayata geçirdiği Nişantaşı Koru, 9 ayda yüksek hasılata ulaştı. Emlak Konut GYO'nun 'Yıl Bazlı Satış Raporu' sonuçlarına göre Nişantaşı Koru, 2021'in ilk 9 ayında hasılat birincisi oldu. Hem arazi hem mimari hem de yatırım değeri açısından farklı özellikleri bulunan proje, 3'üncü çeyrekte 102 adet konut satarak toplam 1 milyar 391 milyon 235 bin lira hasılatla ciro şampiyonluğunu elde etti. Yeni dönemin getirdiği değişimlere en hızlı adapte olan şirketlerden biri olduklarını söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "DAP Yapı ve Emlak Konut güvencesiyle geliştirdiğimiz Nişantaşı Koru projemiz bunun en önemli örneği" dedi.
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