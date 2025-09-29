Ufuk Özcan

ETİLER NİSPETİYE'DEN ARMUTLU'YA

Etiler, uzun yıllardır İstanbul'un en gözde semtlerinden biri olmuştur.

Ancak son yıllarda yüksek kiralar, bu semtin cazibesini azalttı. Bu nedenle ünlü mekanlar kiraların daha uygun olduğu Küçük Armutlu semtine taşındı.

Armutlu adeta Etiler'in tahtını salladı.







Nispetiye'deki 500 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasındaki kira bedellerine karşılık, Armutlu'daki mekanlar 100 bin TL civarlarında kiralanabiliyor.



9 MİLYON 600 BİN LİRA KAZANACAK

Son dönemde ağabeyiyle yaşadığı kriz nedeniyle gündemden düşmeyen Özcan Deniz, şarkılarıyla ve sahne performansıyla izleyicileri her defasında büyülüyor. Hem dizi oyunculuğundaki başarısı hem de müzik kariyerindeki istikrarı sayesinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Deniz, en çok konser veren isimler arasında yer alıyor.

Deniz bu başarısının karşılığını ise yeni yılda kat be kat alacak.







Ünlü sanatçı yılbaşı gecesi Antalya'daki bir otelde sahneye çıkacak. İddiaya göre konser için yaklaşık 10 milyon TL alacak. Deniz, büyük bir kazançla yeni yıla merhaba diyecek.



Yeni yıla henüz 3 ay varken ünlü isimlerin sahne alacağı mekanlar ve kazançları netleşmeye başladı. Rekor şimdilik Özcan Deniz'de...



Deniz, Antalya'da gerçekleşecek olan görkemli organizasyon ile yeni yıla oldukça karlı girecek...





HANDE ERÇEL'İN PARLAYAN PERFORMANSI

atv ekranlarının sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı, yayın hayatına başladığı günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel, ekranlarda sergilediği performansla adeta göz kamaştırıyor.

Erçel'in canlandırdığı "Meyra" karakteri, duygusal derinliği ve güçlü duruşuyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu.







AŞK VE GÖZYAŞI SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Aşk ve Gözyaşı, Hande Erçel'in muazzam oyunculuğuyla zirveye tırmanmaya devam ediyor. Dizi, her hafta reyting listelerinde üst sıralarda yer alarak, ATV'nin en gözde yapımlarından biri olmayı başardı. Hande Erçel'in güçlü karakteri ve izleyicilerle kurduğu duygusal bağ, dizinin büyük bir beğeni toplamasında önemli bir rol oynuyor. Her bölümüyle daha fazla izleyiciye ulaşan dizi, hem eleştirmenlerden hem de seyircilerden tam not almayı başarıyor. Aşk ve Gözyaşı her hafta sosyal medyanın en çok konuşulan yapımı haline geliyor.



DUBAİ'DEKİ ÖZEL GÖSTERİM

Başarılı oyuncu Uğur Güneş, izleyicilere 3 Ekim'de vizyona girecek olan yeni filmi "Aşk ve Yemek"le ilgili müjdeli bir haber verdi. Bir davette karşılaştığım Güneş ile yeni filmi hakkında konuşma şansı yakaladım. Hem başrolünde yer alacak hem de yapım ortağı olarak bu projede önemli bir yer edinecek olan Güneş, filmiyle ilgili heyecanını paylaştı.







Sinemaseverleri şimdiden büyük bir beklentiye soktu. Filmin sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da büyük ilgi göreceğini söyledi. Güneş, filmin Dubai'de de özel bir gösteriminin olacağını belirtti.