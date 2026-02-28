Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na gençlerden soru: Arkadaşım beni ghostladı bunun günahı nedir?

İftar ve sahur programları ile Ramazan'da merak edilenleri yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "Maddi manevi sürekli yardım ettiğim arkadaşım benim ona ihtiyacım olduğu bir anda beni ghostladı. Bunun günahı nedir?" diye soruldu. Hatipoğlu, şöyle cevap verdi: "Çok yanlış bir hareket... Görünmez oldu ruhani bir hale geldi demek sanırım. Gençlerin bir tabiri daha sanırım bugün öğrenmiş olduk. Gençlerin sayesinde ilim sahibi oluyoruz. Hanım kızım o senin arkadaşın değilmiş. O senin iyi dönemlerinde senden istifade etmeye çalışmış, senin temiz yüreğini zafiyetini kullanmış Allah onu ıslah etsin."

'DÜŞMAN DA DEĞİLDİR'

Hatipoğlu,"Daha sonra peki sen onunla görüştün mü?" diye sordu ve"Hayır hocam" cevabını alınca da şunları söyledi, "Dost ve arkadaş zor günde belli olur, zor günde yanında değilse dostun değildir. Belki düşmanın da değildir ama menfaatine göre hareket eden biridir. Direkt o kişiye söylemiyorum tanımadığım için ama genel mahiyette söylüyorum. Sizin hatanız günahınız yoksa öteki kişi de sıkıntı vardır, onda da bir kişilik problemi vardır. Dost en zor günde en çetin günde yanınızda olan kişidir. Dost öyle kişidir ki, siz bir şey dediğinizde iki etmeden harama ve günaha ortak olmadan tabii, daraldığınızda yanınızda olması gerekiyor."

Nihat Hatipoğlu'nun sade anlatımı ve izleyiciyle kurduğu doğrudan iletişim, programın en dikkat çeken yönleri arasında yer alıyor.