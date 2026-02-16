SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kenan&Afra rüzgarı!
Ufuk Özcan

UFUK ÖZCAN

Tüm Yazıları

Kenan&Afra rüzgarı!

Eklenme Tarihi 16 Şubat 2026

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Televizyon dünyasında bazı projeler vardır ki daha ilk bölümden "Ben geldim" der sevgili okurlar… 2026'nın daha başında ekranlara öyle bir imza attı ki atv, şimdiden yılın en çok konuşulan işi diyebiliriz. Başrollerinde karizmasıyla yıllardır zirvede olan Kenan İmirzalıoğlu ve son dönemin en parlak yıldızlarından Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı A.B.İ. dizisi, reytinglerde adeta fırtına estiriyor. Dizi sadece hikayesiyle değil, görsel dünyasıyla da izleyiciyi ekran başına kilitledi. Özellikle Sarıyer'de, Büyükdere'de bulunan o görkemli yalı… Daha ilk sahnelerde herkesin dikkatini çekti. Öyle ki dizinin çekildiği o yalı ve çevresi bugünlerde adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Yerli turist desen var, yabancı turist desen var… Dizi hayranları Sarıyer'e gidip o meşhur yalıyı yakından görmek, belki bir köşede Kenan'ı ya da Afra'yı görürüm umuduyla saatlerce beklemek için bölgeye akın ediyor. Sosyal medya zaten kaynıyor; her gün yeni bir "A.B.İ. setinden görüntü" paylaşımı düşüyor. İşin bir de ekonomik boyutu var tabii… Sarıyer esnafının yüzü gülüyor. Kafeler dolup taşıyor, restoranlarda yer bulmak zorlaşıyor. Dizi sayesinde bölge adeta küçük bir turizm merkezine dönüşmüş durumda. İşte buna hem reyting başarısı hem memleket ekonomisine katkı derim!

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Reyting tablosunda ATV imzası 09 Şubat 2026, Pazartesi Hande bizi gerçekten Sezen’e götürdü! 02 Şubat 2026, Pazartesi Torreira 150 milyona villa aldı 26 Ocak 2026, Pazartesi Üçüncü bebek sevinci 19 Ocak 2026, Pazartesi
9 milyon devretti
5+1 bilen çıkmadı
254 milyon devretti
6 bilen çıkmadı
Kartal 4. kez son dakika golüyle kazanmayı başardı
Maç biter Kartal bitmez
Galatasaray teknik direktörü Buruk Juventus maçı stratejisini belirledi
Buruk'un yıkım planı
Türkiye’nin gururu Alperen: Artık her yıl burada olmalıyım
All Star temsilcimiz Alperen Şengül