Ufuk Özcan

Televizyon dünyasında bazı projeler vardır ki daha ilk bölümden "Ben geldim" der sevgili okurlar… 2026'nın daha başında ekranlara öyle bir imza attı ki atv, şimdiden yılın en çok konuşulan işi diyebiliriz. Başrollerinde karizmasıyla yıllardır zirvede olan Kenan İmirzalıoğlu ve son dönemin en parlak yıldızlarından Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı A.B.İ. dizisi, reytinglerde adeta fırtına estiriyor. Dizi sadece hikayesiyle değil, görsel dünyasıyla da izleyiciyi ekran başına kilitledi. Özellikle Sarıyer'de, Büyükdere'de bulunan o görkemli yalı… Daha ilk sahnelerde herkesin dikkatini çekti. Öyle ki dizinin çekildiği o yalı ve çevresi bugünlerde adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Yerli turist desen var, yabancı turist desen var… Dizi hayranları Sarıyer'e gidip o meşhur yalıyı yakından görmek, belki bir köşede Kenan'ı ya da Afra'yı görürüm umuduyla saatlerce beklemek için bölgeye akın ediyor. Sosyal medya zaten kaynıyor; her gün yeni bir "A.B.İ. setinden görüntü" paylaşımı düşüyor. İşin bir de ekonomik boyutu var tabii… Sarıyer esnafının yüzü gülüyor. Kafeler dolup taşıyor, restoranlarda yer bulmak zorlaşıyor. Dizi sayesinde bölge adeta küçük bir turizm merkezine dönüşmüş durumda. İşte buna hem reyting başarısı hem memleket ekonomisine katkı derim!