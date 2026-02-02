Ufuk Özcan

İstanbul, iki gece üst üste müzikle, nostaljiyle ve alkışlarla sallandı. Sebep? Elbette Hande Yener! "Hande Bizi Sezen'e Götür! Senfonik" projesi kapsamında sahneye çıkan Hande Yener, Sezen Aksu'nun geçmişten bugüne uzanan şarkılarını senfonik düzenlemelerle seslendirdi. Ortaya çıkan tablo mu? Dört dörtlük bir müzik şöleni! Hande Yener sahnede sadece şarkı söylemedi, adeta hikaye anlattı. Sezen Aksu şarkılarının ruhunu bozmadan, kendi yorumunu da katarak binlerce kişiyi geçmişe götürdü. Salondaki herkesin bir anısı vardı o şarkılarda… Ve Hande, o anıların tam kalbine dokundu. Gelelim işin görsel tarafına… Hakan Akkaya imzalı kostümler gecenin yıldızlarından biriydi. Sahnedeki her değişim alkış aldı. Müzik tamam, yorum tamam, görsel şov tamam…