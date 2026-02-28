Üvey babadan şiddet | 9 yaşındaki çocuğun sırtındaki izleri annesi anlattı: "Simsiyahtı..."

Kayseri'ninKocasinan ilçesinde yaşayan servis şoförü F.G., iki evlilik yapan Şerife G. ile 3 yıl önce evlendi. Anne Şerife G., ikinci evliliğinden olan erkek çocuğu M.E.T.'yi de yanına aldı. Üvey baba F.G.'nin, çeşitli zamanlarda M.E.T. ile annesi Şerife G.'ye şiddet uyguladığı öğrenildi. Anne Şerife G.'nin polise yaptığı şikayet sonrası üvey baba F.G. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

"YARDIM İSTİYORUM"

Evladını korumaya çalışan anne Şerife G.'nin anlattıkları yürekleri sızlattı: Çocuğumu banyoya soktum. Tam sıcak suyu açacağım zaman sırtı simsiyahtı. 'Oğlum ne oldu' diyorum; bir şey söylemiyor. Çünkü çocuğu sürekli tehdit ediyormuş. Bundan sonra çocuğumun düzgün bir şekilde eğitim almasını istiyorum. Çalışıyorum. Evim kira. Faturalarım olacak. İhtiyaçlar olacak. Yetiremeyeceğimi biliyorum. Yardım istiyorum. 'Dayaklar, şiddetler, bu konularda en ufak sana yaptığım bir şeyi annene söylersen sana 2 posta dayak atacağım' demiş" diye konuştu. Şikayeti üzerine eşi hakkında şiddet suçundan dava açıldığını belirten Şerife G., "Türk adaletinden şunu rica ediyorum; eşimin, çocuğuma yaptığı şiddetten dolayı en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Anne Şerife G., "Nasıl bir şiddet uygulandığını görmediğim için sessiz kaldım. İkincisinde de videoya çektik" şeklinde konuştu.