Ufuk Özcan

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, tasarımcı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Bodrum'a gitti. Bunun nedeni tatil değil tadilattı. Çift, milyon dolarlık villalarını yenileme kararı aldı...

Ekranların karizmatik yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Tatlıtuğ, kış ortasında soluğu Ege'de aldı. Ama sakın "Erken yaz tatili mi başladı" demeyin. Çünkü işin aslı bambaşka. Çift, bu kez rotayı romantik bir kaçamak için değil, hummalı bir çalışma için Bodrum'a çevirmiş. İddialara göre ünlü çift, Bodrum'daki villalarını baştan aşağı yenileme kararı almış. Evin her köşesini elden geçiriyorlarmış.

Tabii işin içinde Başak Dizer olunca stil tesadüf olmuyor! Tasarım detaylarını bizzat yakından takip ettiği konuşuluyor. Kıvanç Tatlıtuğ ise bir yandan ustalarla toplantı yapıyor, bir yandan da Ege'nin sakinliğinin tadını çıkarıyormuş. Malum, kışın Bodrum bir başka güzel…



KARŞILAŞMA KORKUSU MU?



Tam 3.5 yıl süren büyük bir aşk sonrası Hande Erçel ile Hakan Sabancı cephesinde herkes mutlu son beklerken, gelen ayrılık haberi adeta soğuk duş etkisi yaratmıştı. Hakan Sabancı, halen Emirgan'da yaşıyor. Konuşulanlara göre Hande Erçel, ayrılık sonrası aylardır Emirgan tarafına adım bile atmıyormuş. Hatta geçtiğimiz günlerde Emirgan sahilindeki bir restoranda önemli bir toplantı ayarlanmış. Mekan ismi söylenir söylenmez Erçel'in yer değişikliği talep ettiği iddiası kulislerde dolaşıyor. Hakan Sabancı ile Hande Erçel buraya çok sık giderlermiş. Erçel, karşılaşma ihtimalini bile ortadan kaldırmak istemiş gibi görünüyor Hande Erçel…



ZEKERİYAKÖY'E UĞUR GELİYOR!



Ekranların karizmatik ismi Uğur Güneş, uzun süredir Boğaz manzaralı eviyle Cihangir'de yaşam sürüyordu.



Manzara şahane, semt popüler… Ama gelin görün ki kalabalık ve bitmeyen trafik keyfini kaçırmış! Hatırlarsınız, daha önce köşemde yazmıştım; rotayı Zekeriyaköy'e çevirmişti.



Doğayla iç içe, daha sakin, daha "nefes alan" bir hayat arıyordu. Duyduğuma göre yakışıklı oyuncu tam 6 aydır ev bakıyormuş. İnce eleyip sık dokumuş… Ve sonunda gönlüne göre bir evi bulmuş! Üstelik Zekeriyaköy tercihi tesadüf değil.



Bölgede birçok ünlü dostunun da yaşadığı konuşuluyor. Hem şehirden uzak, hem arkadaşlara yakın… Daha ne olsun...