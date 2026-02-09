Ufuk Özcan

Televizyon dünyasında istikrar zor iş. Ama ATV bunu uzun süredir başarıyor. Bu hafta da tablo net: Zirvede yine ATV var. Hem dizide hem gündüz kuşağında hem de haberde ekranın nabzını tutmayı bilen bir kanal profili çiziyor. Haftanın en dikkat çeken işi A.B.İ dizisi oldu. Ortalama 9.84 reytingle gününde birinci olurken ay olarak da ilk 5'in zirvesine adını yazdırdı. Bu rakam tesadüf değil; doğru hikaye, doğru oyuncu, doğru yayın günü birleşince ortaya çıkan net bir başarı.

MÜGE ANLI VE ESRA EROL FARKI

Gündüz kuşağında ise değişmeyen tablo var. Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,85 reytingle yine kendi liginde oynadığını gösterdi. Hemen ardından Esra Erol'da 4,52 reytingle güçlü yürüyüşünü sürdürdü. İzleyici güveniyor, ekran başından ayrılmıyor. Haberde de tablo farklı değil. ATV Ana Haber, 3,58 ortalama reytingle haftanın en çok izlenen ana haber bültenleri arasında yer aldı. Tarafsız dil, hızlı akış ve gündemi yakalayan manşetler karşılığını buluyor. Özetle ATV, "Bir iş tuttu" değil, bir sistemi doğru kurdu. Dizi var, program var, haber var. Her kulvarda iddialı, her alanda güçlü. Reyting tablosu da bunun en net belgesi. Televizyonculuk böyle bir şey: Doğru iş, doğru zaman, doğru kanal.

DİZİDE GÜNDÜZ KUŞAĞINDA HABERDE ATV

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı A.B.İ. dizisi, kırılmayan reyting rekorunu kırdı. Türk televizyon tarihinde bir ilke imza attı.