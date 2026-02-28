Türk Telekom 5G ve ötesi teknolojilerini Barselona’da tanıtacak

TürkTelekom, Mobil Dünya Kongresi'nde milli iş ortaklarıyla geliştirdiği çözümleri dünya sahnesine taşıyacak. Türk Telekom, 2-5 Mart tarihlerinde Barselona'da gerçekleştirilecek fuar kapsamında grup şirketi Argela ve milli teknoloji şirketleri i2i Systems, P.I. Works, Plan-S, Qubitrium ile birlikte hayata geçirdiği çözümleri tanıtacak. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'nin dijital geleceğini inşa eden bir kurum olarak teknoloji birikimimizle milli ekosisteme güç katacak iş birliklerine imza atıyor, teknoloji rekabetinde ülkemizi ileriye taşıyacak stratejik adımlar atıyoruz. Yeni nesil teknolojilerde milli çözümlere odaklanıyor, Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak, milli ekosistemin genişletilmesi için öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 5G'nin getirdiği avantajlarla dijital dönüşümde bayrak taşıyıcı rolümüzü pekiştireceğiz" dedi.

