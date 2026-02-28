Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Ulusal Vefa Programı’na 5,1 milyar TL'lik destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulusal Vefa Programı için bu yıl 5.1 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi. Kaynağın ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyrek ödemesi olan 1.3 milyar lira Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarıldı. Program, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için 2022'den bu yana uygulanıyor. Vefa Ekipleri, Ramazan ayında da vatandaşları yalnız bırakmıyor, iftar sofralarının kurulmasından ev ve kişisel temizliğe kadar pek çok alanda destek veriyor.

