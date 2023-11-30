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LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
30 Kasım 2023, Perşembe

HABERİ
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Bu 1 puan çok önemli

GALATASARAY'IN
DNA'sında Avrupa'nın olduğu bir kez daha kanıtlandı.
United'a karşı iyi oynarken iki gol yiyip geriye düşeceksin, mücadeleyi bırakmayıp asılacaksın ve 3-1'den sonra bile beraberliği yakalayacaksın. G.Saray belki çok iyi oynamadı ama futbolcular müthiş mücadele etti. Buruk'un ilk 11'i kağıt üzerinde doğruydu ama Ndombele, orta alanda zafiyet yaşattı. Zaha, Manchester'daki oyunun yanına yaklaşamadı.
Ziyech, geceyi rakibe tek başına zehir etti. Angelino vasatın üzerine çıkamadı. Sanchez savunmada, Kaan da orta alanda oynayabilseydi G.Saray, kazanabilirdi.
Okan hoca, oyun hamlelerini çok doğru yaptı, tükenen oyuncularını oyundan aldı. Manchester'da kanatlardaki Antony ile Garnacho, jet uçağı gibi. Ona rağmen G.Saray defansı Muslera ile birlikte hatta Torreira'nın katkılarıyla da kaleyi akıllı savundu.
Oliveira'nın girişi, orta sahayı toparladı ve daha etkili pas yapılmasını sağladı. Okan hoca, Oliveira'yı daha erken almalıydı. İspanyol hakem Jose Sanchez Manchester'ın 12. adamı gibiydi. Onana'ya göz yumdu, G.Saray'ın da bir penaltısı verilmedi. Bu 1 puan, Bayern gevşemezse G.Saray'ın yola devam etmesini sağlar.

"Ziyech geceyi rakibe tek başına zehir etti. Buruk, hamlelerini doğru yaptı. 1 puan, G.Saray'ın yola devam etmesini sağlayabilir."

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