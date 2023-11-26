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LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
26 Kasım 2023, Pazar

Tüm takımı oynatıyor

MİLLİ ara Galatasaray'a fazlasıyla yaramış. Okan Buruk, kendi ayarlarına dönmüş. Sahada sadece Galatasaray oynadı. Alanya oynatmamak için otobüsü defansın önüne çekti. Türk futbolunun marka değerini 'geriye yaslanbir gol bul-üstüne yat' anlayışıyla yükseltemeyiz. Yayın ihalesinde ücret neden düşük biliyor musun? Korkak, hücum etmeyen, risk bile almayan takımlar yüzünden.
Cebelitarık Milli Takımı, 10 kişi kaldığı maçta Fransa'dan 14 gol yedi ama otobüsü asla savunmasının önüne çekmedi.
Zaha'yı toparlanmış buldum, istekli ve çalışkandı.
Sadece coşkulu oynamadı. Takım arkadaşlarıyla da iyi anlaştı ve güzel oyununu şık bir golle süsledi. Ndombele, savaşçı kimliğiyle ön palana çıkarken ikili mücadelelerden galip geldi.
Mertens Galatasaray'ın oyun aklı.
Belçikalı yıldız, sahadayken Icardi-Zaha-Boey- Torreira çok daha etkili. Çünkü Mertens, tecrübesiyle pozisyon almasını iyi biliyor ve arkadaşlarını yönetiyor.
Tribünleri sahanın içine çekiyor.
Icardi'ye attırdığı golde topa yaptığı deparla kestiği orta mükemmeldi. Okan hoca, Mertens'ten vazgeçmemeli.

"Cebelitarık 10 kişi kaldığı maçta Fransa'dan 14 gol yedi ama otobüsü asla savunmasının önüne çekmedi!"

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