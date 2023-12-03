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LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
3 Aralık 2023, Pazar

Yanlıştan döndü

OKAN Buruk hatalı bir 11'den sonra doğru hamlelerle nasıl kazanıyor?
1-) Tete ile Ziyech solda kol kola oynadılar ve hiç verimli olmadılar.
Tete bir pozisyonda Ziyech'in akıllı pasını murdar etti ve ayağındaki topu Kerem'e ve Icardi'ye pas yapmayıp egoistçe kendi vurup golü kaçırdı.
Okan hoca ne yaptı? İkinci yarı Tete'yi çıkarıp Mertens'i aldı ve ilk yarı kalesinin önüne otobüs çeken Pendik savunmasını dağıttı.
Tete çıkınca Ziyech rahatladı ve kritik kilit paslar attı. Ziyech'in kaleci Erdem'i çaresiz bırakan müthiş golünü kimse anlamadı!

ONDAN SOL BEK OLMAZ
2-) Kazımcan'dan asla sol bek olmaz. Top kontrolü zayıf, pas yeteneği kısıtlı, ayağına gelen topu hemen geriye veriyor. İkili mücadeleleri kazanamıyor çünkü fizik gücü yetersiz.
Orta yapamıyor. Ayrıca yere yatmaya bayılıyor. Okan hoca doğru yaptı, Kazımcan'ı çıkardı ve Barış'ı aldı. Barış deparlarıyla ve son çizgiyle inişiyle etkili oldu.
3-) Oliveira oyuna sonradan girdiğinde etkili oluyor. İlk on birde başladığında tutukluk yapıyor, kolay top kaybediyor, ortalarında isabeti tutturamıyor.
Okan hocanın Oliveira'yı çıkarıp ikinci forvet olarak Bakambu'yu oyuna alması Galatasaray'a galibiyet yolunu açtı. Okan hoca, Bakambu- Icardi formülünü düşünebilir.
Çünkü Icardi tek kaldığında iki kişi tarafından marke ediliyor.
Son günlerde de çok etkisiz...

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