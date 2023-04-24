Sıralı hatalar takımı yaktı

BOEY'UN golüyle gelen 1 puan umarım kıymetli olur. Karagümrük takımını ve özellikle Fenerbahçe maçında 0 asistle oynayan Borini'yi bu kadar istekli ve coşkulu görmedim. Borini 2 gole imza atarken şaşırtan bir mücadele ortaya koydu. Galatasaray eğer 3-1 yenik duruma düşmüş ve sonradan galibiyet yolunu açacak penaltıyı Icardi ile kaçırdıysa bu tamamen bireysel beceriksizlik ve fantezidir. Yenilen iki golde Nelsson'un ciddi hatası vardı. Muslera'nın geçmişten ders almayarak, fantezi yaparak rakibe kaptırdığı top gol oldu.

Okan hocanın Galatasaray'da büyük işler yapan Muslera'yı uyarması gerekir. Uruguaylı kaleci artık kafasına göre takılmayı bırakmalıdır.

Ayrıca sahanın en iyisi Oliveira penaltıyı gole çevirmişti.

İkincisinde Icardi'nin topu alması tamamen fanteziydi ve Okan Buruk müdahale etmeliydi.

Karagümrüklü oyuncular zamanı kullanmak için hep ağır hareket etti. İki penaltı vermesine rağmen Volkan Bayarslan gibi hakemler çok tehlikelidir.

Neden mi? Oyunu sürekli soğuttu, VAR'la konuşmalarını uzun tuttu. Galatasaray'ın 3 puan almasını fantezi ve ciddi bireysel hatalar engelledi.



"Nelsson, Muslera ve Icardi'nin yaptığı sıralı hatalar puan kaybını getirdi. Umarım bu 1 puan şampiyonluğu götürür"