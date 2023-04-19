RAMAZAN İMSAKİYE
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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 19 Nisan 2023, Çarşamba

Omurga iyiyse takım kazanır

SKOR 1-1 iken iki kaliteli ayak Icardi ile Mertens'in işbirliği sonucu gelen akıl dolu gol Galatasaray'a sadece galibiyet yolunu açmadı, oyuncuların kafasında oluşacak baskıyı da aldı. Mertens'in ölçülü pasına doğru deparı atan İcardi'nin vuruşu mükemmeldi. Muslera, Abdülkerim, Torreria, Mertens ve Icardi'den oluşan Galatasaray omurgası, Kerem'in ve Rashica'nın çalışkanlığı ile Adekugbe'nin çabukluğunu, hücumdaki etkinliği buluşunca Galatasaray oyun üstünlüğünü hep elinde tuttu. Tüm ikili mücadeleleri kazanan Adekugbe pozisyon kaybı yapmadı üstelik Rashica'ya biri gol olan iki asist yaptı. Nelsson'un riske girmeden oynaması ve baskı gördüğü anlarda panik yapmadan ayağındaki topu Muslera'ya aktarması çok doğruydu. Abdülkerim attığı güzel golün yanı sıra savunmadan hücuma yolladığı uzun paslar etkiliydi.
Torreria yine sakindi, orta alanı kontrol ettiği gibi ayağındaki topları pasa dönüştürürken hangi arkadaşına atacağı konusunda çevre kontrolünü hiç terketmedi.
Galatasaray'ın oyununun beyni Mertnes yine aklını ve yüreğini sahaya koyarken, 35 yaşına rağmen rakibi kovalaması, önde baskı yapması göz kamaştırıcıydı.

"Galatasaray ilk yarıda bocalasa da Icardi'nin attığı gol maçın anahtarı oldu. İkinci yarıda Sarı-Kırmızılılar çok üstündü"

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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Omurga iyiyse takım kazanır
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