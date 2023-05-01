Muslera ve Buruk’a yazar

Bu bir tesadüf mü bilemem ama Vodafone Park açıldığından beri her Beşiktaş maçında Muslera sürekli hata yaptı.

Bir yazımda, "Galatasaray'da herkes gider Muslera kalır" demiştim. Artık bu sözümün arkasında değilim. Eğer Muslera yaptığı hatalarda ısrar ediyor

ve Galatasaray puanlar kaybediyorsa yönetim kaleci arayışlarına girmelidir. Fizik olarak ağırlaşan ve çabukluğunu kaybeden Muslera Beşiktaş'ın ilk golünde topa çıkmadı.

İkinci golde baskı altındaki Oliveira'ya pas atarak golü yedirdi ve takımının direncini kırdı. Okan hoca Karagümrük maçından sonra Beşiktaş maçında da oyuna müdahale etme konusunda zayıf kaldı. Neden mi?

Icardi'nin attığı gole kadar Galatasaray daha iyi pas yaptı, Beşiktaş'ı sahasında tuttu. Saiss'ın golünden sonra oyunun hakimi Şenol Hoca'nın öğrencileri oldu. Müthiş koşan, ikili mücadeleleri kazanan ve Beşiktaş'ı öne taşıyan Gedson 3 kişilik oynadı ve Okan Hoca önlem almadı.