Hamleler maçı getirdi

MIDTSJÖ öyle bir gol attı ki, Nef Stadyumu bir anda bayram yerine döndü, psikolojik olarak Galatasaray'ı ayağa kaldırdı, Okan Burak'a, arkadaşlarına ve Galatasaray yönetimine Sırat Köprüsü gibi bir maçta dopdolu bir moral yükledi.

Midtsjö öyle bir gol attı ki, derbi öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'Galatasaray takıldı' sevinçlerini kursaklarında bıraktı ve onların psikolojilerini olumsuz etkiledi.

Adana Demirspor, Galatasaray adına maçı zorlaştıracak her türlü oyunu sahneye koydu. Sıkı defans yaptılar, Onyekuru ve Akintola ile çıktıkları hızlı deparlarla taraftarların yüreklerini ağızlarına getirdiler. Galatasaray topa hakimdi ama Adana Demirsporlu oyuncular hep tehlike kokuyorlardı.

Icardi'nin varlığı ile yokluğu belli değildi. Adana Demirspor'a hiç yakıştıramadım; çoğu pozisyonda kendilerini yere atıp dakikalarca kalkmadılar ve oyunu soğutmak ve çirkinleştirmek adına her şeyi yaptılar.

Buruk'un hamleleri çok doğruydu.

Galatasaray, Yunus ve Midtsjö sahaya dahil olduktan sonra oyunu çevirdi. Zaniolo, hazır olmamasına rağmen çok çalıştı. Sakin ve kaliteli bir penaltı attı. Bu üç puan şampiyonluk yürüyüşünü perçinledi.



"Midtsjö öyle bir gol attı ki F.Bahçe ve Beşiktaş'ın derbi öncesi sevinç çığlıklarını kursağında bıraktı. Psikolojik üstünlük kurdu."