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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 18 Mart 2022, Cuma

Savaşarak elendiler

G.SARAY'A Avrupa'da gösterdiği başarılardan ve ülke puanına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etmek gerekir. Barcelona çıktığında herkes; "İspanyol ekibi adına iki maçta da fark olur" demişti. Ama G.Saray'ın kimliğini unutmuşlardı.
G.Saraylı futbolcular, Barselona'da mükemmel bir kontrollü oyun oynayarak yenilmediler.
İstanbul'da soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran coşkulu G.Saray taraftarı sayesinde özellikle ilk yarıda Barcelano'ya karşı müthiş bir direnç, mücadele koydular.
Marcao'nun golü ile büyük fırsat yakaladılar.
Ancak Pedri'nin golünde defansta inanılmaz bir pozisyon hatası yaptı. Marcao ve Nelsson'un çalımlara karşı erken yere yatmaları hataydı. 5. dakikada Gomis klasındaki bir oyuncunun kaçırdığı gol, tamamen bitik oluşundandı.
Torrent'in Feghouli'nin yokluğunda Mohamed'i kulübede tutup 63 dakika oyuna sıfır katkı sağlayan, yürüyecek hali olmayan Gomis'e katlanması tribünlerin de tepkisini çekti. G.Saraylı oyuncular Barcelona'ya karşı asla ezilmediler, kafa kafaya mücadele ettiler, kaybettiler ama alkışlandılar.

Taraftar coşku kattı
Gomis tercihi yanlıştı

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