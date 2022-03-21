Vav TV İzle
LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 21 Mart 2022, Pazartesi

Barcelona maçı bahane olamaz

YENİLGİYİ Barcelona maçının yorgunluğuna tamamen bağlayamayız.
Nou Camp'ta mükemmel kompakt oyunla gol yemeyen ve Barça'ya pozisyon vermeyen G.Saray'ın, 1-0 öne geçtikten sonra kompakt oyun anlayışına dönmemeleri hataydı.
Gomis'in attığı gole kadar G.Saray dağınık, kopuk kopuk oynayan bir takım görüntüsündeydi. Torrent'in yorgun oyuncuları değiştirme konusunda hamle yapmaması büyük hataydı. 5 değişiklik hakkı olmasına rağmen, İspanyol hocanın iki değişikliğe gitmesi sorgulanmalıdır.
Özellikle Morutan tercihi tam bir faciaydı.
Rumen oyuncu sıfır katkı ile oynarken 10 top kaybı yaptı. Ayrıca Berkan, Taylan, 'oyundan alınamazlar' diye bir kural mı var? Bu iki oyuncunun sadece savunma yönü ön plana çıkıyor, hücum zenginliği yok, pas becerileri yok, kaliteleri hiç yok!
Yenilgiyi Barcelona yorgunluğuna bağlamak hatadır ama yapılan bireysel hatalar acemiliktir. Eğer Feghouli kulübede oturup oyuna girmiyorsa, hatta oyun onu çağırıyorsa Cezayirli oyuncu neden G.Antep'e getiriliyor? Torrent'in acaba Feghouli ile arasında bir sorun mu var? Feghouli gibi bir oyun liderine G.Saray'ın ciddi ihtiyacı var.
G.Saray'ın en iyisi yine Kerem'di.
G.Saray'ın en iyisi yine Kerem'di
Morutan tercihi faciaydı

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Barcelona maçı bahane olamaz
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA