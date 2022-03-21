YENİLGİYİ Barcelona maçının yorgunluğuna tamamen bağlayamayız.
Nou Camp'ta mükemmel kompakt oyunla gol yemeyen ve Barça'ya pozisyon vermeyen G.Saray'ın, 1-0 öne geçtikten sonra kompakt oyun anlayışına dönmemeleri hataydı.
Gomis'in attığı gole kadar G.Saray dağınık, kopuk kopuk oynayan bir takım görüntüsündeydi. Torrent'in yorgun oyuncuları değiştirme konusunda hamle yapmaması büyük hataydı. 5 değişiklik hakkı olmasına rağmen, İspanyol hocanın iki değişikliğe gitmesi sorgulanmalıdır.
Özellikle Morutan tercihi tam bir faciaydı.
Rumen oyuncu sıfır katkı ile oynarken 10 top kaybı yaptı. Ayrıca Berkan, Taylan, 'oyundan alınamazlar' diye bir kural mı var? Bu iki oyuncunun sadece savunma yönü ön plana çıkıyor, hücum zenginliği yok, pas becerileri yok, kaliteleri hiç yok!
Yenilgiyi Barcelona yorgunluğuna bağlamak hatadır ama yapılan bireysel hatalar acemiliktir. Eğer Feghouli kulübede oturup oyuna girmiyorsa, hatta oyun onu çağırıyorsa Cezayirli oyuncu neden G.Antep'e getiriliyor? Torrent'in acaba Feghouli ile arasında bir sorun mu var? Feghouli gibi bir oyun liderine G.Saray'ın ciddi ihtiyacı var.
G.Saray'ın en iyisi yine Kerem'di.
G.Saray'ın en iyisi yine Kerem'di
Morutan tercihi faciaydı
Barcelona maçı bahane olamaz
YENİLGİYİ Barcelona maçının yorgunluğuna tamamen bağlayamayız.
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