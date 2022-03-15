Galatasaray işte böyle oynamalı

TORRENT, Barcelona maçını düşünüp bazı oyunculara 'size rotasyon yapmayı düşünüyorum' dedi. Aralarında Kerem, Babel, Berkan ve Mohamed gibi isimler vardı. Ama G.Saraylı oyuncular 'hocam biz çıkar 2 maçta da Aslanlar gibi oynarız, rotasyon yapma' yanıtını verdi.

G.Saraylı oyuncular sözlerinde durup Beşiktaş'a karşı mükemmel bir mücadele sergilediler. Hücuma akıllı çıktılar, savunmayı da takım halinde yaptılar.

Özellikle top Beşiktaş'a geçtiğinde tıpkı Barcelona'daki gibi alan daraltıp pozisyon vermediler. İlk Mohamed, derbiye özel olarak çalışmış ki sahanın her yerine bastı, top tuttu ve iki güzel gole kişisel becerisi ile asist katkısı sağladı. Avrupa'nın gözü, boşuna Kerem'in üzerinde değil! G.Saray'ın genç yıldızı parlamaya devam ediyor. İki golde de vuruş kalitesi, pozisyon alışı mükemmeldi. G.Saray, bence artık Barcelona'da hatırladığı oyun anlayışını sürdürmeye devam etmeli. Marcao- Nelsson ikilisi hatasız oynadı, Omar fedakarca mücadele edip G.Saray'ın sağ kanadından Emre ile birlikte etkili hücum edilmesini sağladı.