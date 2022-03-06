DOMENEC Torrent'ten masallara bir göz atalım…
1- Gomis, Feghouli ve Pulgar ile Rizespor maçına başlamıyor. Basın toplantısında nedenini, 'Rotasyon yapıyorum' diye açıklıyor. Gomis ile Feghouli oyuna giriyor ve maç 2-2'den 4-2'ye geliyor. Feghouli iki mükemmel asist yapıyor.
2- Kurada Barcelona çıkıyor, 'Şansımız yok denecek kadar az' diyor. Tepkiler çığ gibi olunca geri vites yapıp, 'Biz Galatasaray takımıyız' demek zorunda kalıyor.
3- Konya maçı öncesi 'Hayatımda ilk defa bir kadroda bu kadar çok oyuncuyla çalışıyorum' diyerek şikâyetçi oluyor. Bu kadar çok oyuncunun bir kadroda yer almasının hem antrenör hem de oyuncular için iyi olmadığını vurguluyor.
4- Maç öncesi Konyaspor için, "Oyun stili olarak hoşuma giden bir takım. Bence büyük bir maç olabilir" diyor. Adama "Neden o zaman Galatasaray'ı, Konyaspor gibi oynatmıyorsun" diye sormazlar mı? Sormazlar.
Çünkü Galatasaray yönetimine göre takımı, Domenec müthiş çalıştırıyormuş.
Keşke ABD atletizm milli takımının hocasını getirseydiniz Galatasaraylı oyuncular kesin 150 kilometre koşardı.
5- Medya, "Feghouli neden gelmedi?" diye soruyor. Beyefendi sert şekilde, "En son maçtan önce de Morutan'ı sormuştunuz. Bu kez de Feghouli yok. Her antrenmanda görüp en iyilerini seçiyorum" şeklinde şaşırtıcı cevap veriyor. İki gole asist yapan, Gomis'e tek pasla golü attıran Feghouli çok bilmiş Domenec'in tercihiyle Konya'ya getirilmiyor. Feghouli'yi getirmemek akıl tutulması bile olamaz.
Böyle bir tercih bile çapsız, yetersiz Domenec'in Galatasaray'a hoca olamayacağının göstergesidir.
Torrent’le olmaz
DOMENEC Torrent'ten masallara bir göz atalım…
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