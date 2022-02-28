G.SARAY "Psikolojik savaş"a dönüşen Rizespor maçını eğer kaybetseydi, kabak "Neden Gedson Fernandes'i almadın?" diye Başkan Burak Elmas'ın başına patlardı.
Çünkü Fernandes, Rizespor'u bir lider gibi yönetti, yeri geldi faul aldı, yeri geldi Galatasaray'ı krize sokacak mükemmel bir gole imza attı. Galatasaraylı oyuncular coşkulu, iştahlı, mücadeleci ve maçı kazanmak için istekliydi. Sadece hücuma çıkarken ve son final paslarında, vuruşlarında özellikle Berkan, Mustafa ve Emre Kılınç gereksiz panik yaptılar. Torrent maçı kenardan seyirci gibi izledi ve oyuna hiç müdahale etmedi, sadece oyuncu değiştirdi. Torrent'in Ömer Bayram'dan vazgeçip orijinal bek Aanholt'a dönmesi doğruydu. Galatasaray'ın skor olarak iki kez geriye düşüp maçı çevirmesinde 35 bin seyircinin büyük payı vardı. Galatasaray tribünleri maç boyu hiç susmadı ve oyuncuları sürekli iyi oynamaları konusunda ateşlediler.
Gecenin yıldızı geldiğinden bu yana en mükemmel futbolunu oynayan ve kaliteli iki gol atan Van Aanholt oldu.
Hollandalı'nın ikinci golü jenerik olacak güzellikteydi. Galatasaray oyunu penaltı kaçırmasına rağmen Gomis, Babel ve Feghouli'nin oyuna girmesinden sonra kopardı ve galibiyete uzandı.
Taraftarın gücüyle
G.SARAY "Psikolojik savaş"a dönüşen Rizespor maçını eğer kaybetseydi, kabak "Neden Gedson Fernandes'i almadın?" diye Başkan Burak Elmas'ın başına patlardı.
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