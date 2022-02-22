Domenec’i gönderin!

ÖMER Bayram ile Taylan Antalyalı sezon başından beri Galatasaray'da "İçimizdeki İrlandalılar" gibi oynuyorlar.

Alanya, Giresun ve Trabzonspor maçlarında yenilgiye neden olan ve Göztepe önünde aptalca penaltı yapan Ömer hala oynuyor.

Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor maçlarında hata yapan, Trabzonspor karşılaşmasında ölümcül hataya neden olan ve Göztepe önünde aptalca penaltı yapan Taylan vazgeçilmez oluyor. Oyun zekaları kısıtlı, becerisi olmayan, yeteneksiz Ömer ile Taylan'a Galatasaray Kulübü mahkum mu?

Ayıp. Ayıp.

Ayıp… YİNE koskoca Galatasaray'ı çapsız ve vizyonsuz Domenec'e teslim edenler utansın.

Adam hoca bile değil. Galatasaray, Nelsson'la erken golü bulduktan sonra Göztepe kalesine atak bile yapamadı.Halil, Babel, Ömer, Taylan ve Mustafa dökülüyor, Galatasaray rakip kaleye gidemiyor ama Domenec ikinci yarıya değişiklik yapmadan müthiş oynamışlar gibi aynı oyuncularla başlıyor.

İKİNCİ 45'te Gomis'i alması gerekirken Domenec, G.Saray 2-1 geriye düştükten sonra Fransız golcüyü "Gel bizi kurtar" diye oyuna alıyor. Domenec'in kenarda oturttuğu Gomis ile Emre Kılınç, mucizeyle Galatasaray'ı galibiyete taşıyor. Burak Elmas başkan, size ve Işıtan Gün'e sesleniyorum; mucizevi galibiyetin sarhoşluğuna kapılmadan ve oyunu okuyamayan, rastgele takım kuran, değişiklikleri yapamayan, oyuna müdahale edemeyen ve oyuncuların duygularına hitap etmeyen Domenec ile yola devam etmeyin.



Ömer ve Taylan niye oynar!

Gomis gel bizi kurtar