Muğla Milas'ta bıçaklı kavga: 17 yaşındaki Devrim Gür hayatını kaybetti, şüpheli yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen Devrim Gür ile U.H.Ç. arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki Gür bıçaklandı. Aydınlıkevler Mahallesi Sultan Parkı'nda yaşanan olayda ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şüpheli U.H.Ç.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına alırken, olayla ilgili kasten öldürme soruşturması başlatıldı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel