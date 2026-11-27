Ömer Çelik: İsrail takımı taraftarları tahrik etti, Beşiktaş'ın sonuna kadar yanındayız

Batum'daki müdahale için kritik görüşme: Bakan Çiftçi uyardı, Gürcü bakan yardımcısını stada gönderdi

Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına müdahalenin perde arkası: Siyah kıyafetli kişiler kimden emir aldı