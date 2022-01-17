Özdamar Aslan’ı ezdi

G.SARAY büyük takım özelliğini kaybetmenin travmalarını yaşıyor. Oyuncu grubunun kapasiteleri, kaliteleri becerileri ve yetenekleri kısıtlı olduğundan Galatasaray bir oyun istikrarı yakalamıyor. Hatayspor karşısında dengesiz bir Galatasaray izledik. İki kez öne geçen bir penaltıyı kullanamayan Galatasaraylı oyuncular özgüvensizlik ve çaresizlik yüzünden Hatay'a da direnemeyip farklı kaybettiler.Guardiola'nın yardımcı etiketiyle Galatasaray'ın başına geçen Torrent'in taktik anlamda anlatacağımız bir farklılığını göremedik.

Eğer yönetim devre arası takviye yapmaz ise gençleştirme palavrasıyla çapsız oyunculardan kurulan Galatasaray kaybetmeye devam eder. Özel Not:

Galatasaray'ı eleştirdim. Ancak Galatasaray'ı hakem Erkan Özdamar verdiği kararlarla resmen ezdi.

Ka- mara ile Riberio sürekli rakibi provoke ettiler.

Hakem Özdamar bu provokasyona destek olup Galatasaraylı oyunculara haksız kartlar gösterdi.

Taylan'ı attı ama iki kez atılması gereken Kamara'yı sahada tuttu.

Özellikle 25. dakikada Fatih'in ceza alanı içinde Kerem'e yaptığı darbe penaltıydı. Kerem düşmediği için mi penaltı verilmedi? Burak'ın Kerem'e attığı omuz da penaltıydı.

G.Saray'ın penaltısını vermedi

Kaliteli oyuncu şart