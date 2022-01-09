Vav TV İzle
LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 09 Ocak 2022, Pazar

Şapkayı öne koyma vakti

G.SARAY'DA yetişmiş, büyük paraya Atletico Madrid'e gitmiş, Messi, İniesta, Neymar gibi ünlü oyuncularla Barcelona'da oynamış Arda Turan maç öncesi yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları kurtarma yazılısı türünde bir açıklama yapıyor: "Bu seneyi sabır ve gelişim senesi olarak görüyoruz.
Galatasaray'ın geleceği emin ellerde. Futbolda değişim kolay değildir." Hangi gelişim? Hangi değişim? Hangi gelecek? Genç kadronun kalitesi yok. Oyuncu yeteneği kısıtlı.
Oyuna akıl koyacak, kriz çözecek lider yok. Galatasaray güçlü bir omurgaya sahip olamamanın sıkıntısını yaşıyor. Maç eksiği olan Sacha Boey etkisizdi. Ömer Bayram gücü yettiğince oynadı.
Morutan, Berkan ve Cicaldau hiç katkı vermedi. Halil Dervişoğlu fizik olarak çok güçsüzdü ve ikili mücadeleleri kazanamadı.
Babel hala her topu sağa çekip vurmaya çalışıyor...
"Kaybedenler Kulübü"nde liderliğini koruyan Galatasaray'ın ka- derine bak. Kiralık gidenlerden Yunus iki gol attı, kaleci Okan Kocuk inanılmaz kurtarışlar yaptı. Şapkaların öne koyma zamanı geldi.

Takımın kalitesi eksik!

Sacha Boey hazır değildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Şapkayı öne koyma vakti
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA