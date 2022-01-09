Şapkayı öne koyma vakti

G.SARAY'DA yetişmiş, büyük paraya Atletico Madrid'e gitmiş, Messi, İniesta, Neymar gibi ünlü oyuncularla Barcelona'da oynamış Arda Turan maç öncesi yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları kurtarma yazılısı türünde bir açıklama yapıyor: "Bu seneyi sabır ve gelişim senesi olarak görüyoruz.

Galatasaray'ın geleceği emin ellerde. Futbolda değişim kolay değildir." Hangi gelişim? Hangi değişim? Hangi gelecek? Genç kadronun kalitesi yok. Oyuncu yeteneği kısıtlı.

Oyuna akıl koyacak, kriz çözecek lider yok. Galatasaray güçlü bir omurgaya sahip olamamanın sıkıntısını yaşıyor. Maç eksiği olan Sacha Boey etkisizdi. Ömer Bayram gücü yettiğince oynadı.

Morutan, Berkan ve Cicaldau hiç katkı vermedi. Halil Dervişoğlu fizik olarak çok güçsüzdü ve ikili mücadeleleri kazanamadı.

Babel hala her topu sağa çekip vurmaya çalışıyor...

"Kaybedenler Kulübü"nde liderliğini koruyan Galatasaray'ın ka- derine bak. Kiralık gidenlerden Yunus iki gol attı, kaleci Okan Kocuk inanılmaz kurtarışlar yaptı. Şapkaların öne koyma zamanı geldi.



Takımın kalitesi eksik!



Sacha Boey hazır değildi.