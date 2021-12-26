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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 26 Aralık 2021, Pazar

Halil, Kerem’i örnek alsın

KEREM Aktürkoğlu'nun attığı, attırdığı goller dışında saha içerisindeki çalışkanlığını ve hırsını gören Avrupalı kulüpler, Ocak ayında G.Saray'ın kapısını yüksek fiyatla çalacaklardır. İlk golde topu rakipten çaldı, taşıdı egoist davranmadı ve Feghouli'nin önüne bıraktı. İkinci golde, topla dripling yaptı kaleye baktı ve köşeye mükemmel bir ayak içi vuruşu yaptı.
Kerem'i neden anlattım;
Halil'in de Kerem'den ders alması lazım. Futbol paylaştıkça güzel. Oyunun ilk yarısında ayağına gelen her topa Halil vurmaya çalıştı. İlkinde Van Aanholt'a pası vermedi, ikincisinde Feghouli'ye gol vuruşu yapma izni tanımadı. Halil egoistliği bırakmalı, çevre kontrolü yapıp boştaki arkadaşlarını aramalı.
G.Saraylı oyuncular maç boyu istekli ve coşkuluydu. Ancak çok ciddi pas hataları yaptılar, final pasla- rında paniğe kapıldılar.
Orta sahadan da rakibin kolay hücum etmesine izin verdiler.
Aanholt, Feghouli ve Marcao top tekniği yüksek oyuncular oldukları için G.Saray, ligin ikinci yarısına en az bir tecrübeli orta saha alarak başlamalı.

Kerem'in fiyatı artacaktır

Tecrübeli orta saha alınmalı

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